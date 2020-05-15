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15.05.2020 12:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра. Об этом сообщил художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.

Фото: Андрей Елецкий
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В прежние годы уже стали популярными филармонические концерты во внутренних двориках знаменитых крымских дворцов и в подземной галерее Мраморной пещеры. И как объяснил Денис Карлов, период вынужденной самоизоляции музыканты филармонии использовали для поиска новых оригинальных творческих форматов. Так появилась идея провести большой концерт на дне водохранилища, которое в простонародье называют еще "симферопольским морем". Сейчас оно заполнено лишь на треть, и освободившегося от воды пространства хватит на то, чтоб разместить филармонический оркестр в полном составе и зрительные ряды с соблюдением социальной дистанции.

- Когда я увидел это место своими глазами, то подумал: почему бы такую прекрасную территорию с великолепным видом на крымские горы и хорошей транспортной доступностью для симферопольцев не использовать для концерта, - рассказал Денис Карлов. - Пространство для размещения зрителей мы можем организовать как угодно. Проект будет называться "На дне моря", и возможен он будет благодаря достаточно редкому обмелению нашего питьевого водоема. Сейчас сама природы дает нам такую уникальную возможность послушать музыку и ощутить погружение на дно моря.

Фото: youtube.com
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Оркестр разместится в самой низкой точке рельефа, а зрительные ряды - на подъеме к береговой линии. Если организаторам повезет еще и с погодой, крымчане смогут насладиться классической музыкой на фоне живописного заката.

- На дне водохранилища мы постелим красные ковровые дорожки, - поделился деталями проекта Денис Карлов. - Оркестр выступит в полном составе - 20 человек - это артисты-инструменталисты и вокалисты. Репертуар составим из классических произведений, но в нем будет много разной, необычной и интересной музыки. Мы постараемся воссоздать морскую "архитектуру" и погрузить в нее зрителей.

По словам Дениса Карлова, Госкомитет по водному хозяйству уже одобрил идею проведения концерта на дне. Но проект будет возможно реализовать лишь после ослабления действующего на полуострове режима повышенной готовности.

Культура Музыка Классика Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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