Власти Крыма начали ослаблять режим самоизоляции

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в свой Указ о мерах повышенной готовности, подписанный 17 марта 2020 года. В документе, опубликованном на сайте правительства РК, жесткое требование самоизоляции заменено на рекомендацию гражданам ограничить поездки.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", - говорится в документе. Вместе с тем разрешается заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. Но такие занятия следует проводить индивидуально, а в совместных занятиях разрешается участвовать не более чем двум физкультурникам, причем, с соблюдением дистанции от других граждан не менее пяти метров.

В то же время для крымчан старше 65 лет до 31 мая 2020 года включительно сохраняется обязательная самоизоляция. Исключение сделано лишь для сотрудников органов власти и случаев обращения за медицинской помощью. Продолжит действовать до особого распоряжения и обязательный масочный режим, предписанный для всех общественных мест и общественного транспорта. По-прежнему запрещены все массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и развлекательные.

Напомним, с 18 мая на полуострове выйдут на работу около 400 тысяч человек, и откроются около 85-90 процентов предприятий. В детских садах начнут работать дежурные группы - родители будут принимать решение об их посещении самостоятельно. Школьники по-прежнему будут учиться дистанционно до 22 мая.

Городской транспорт будет работать в будни с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а в промежуток времени с 10:00 до 17:00 по расписанию выходного дня. Междугородние автобусы начнут ходить ежедневно с 05:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 по расписанию выходного дня. Пригородные - ежедневно с 05:00 до 21:00 по расписанию выходного дня.

По-прежнему закрытыми останутся сферы деятельности, связанные с массовым пребыванием людей.