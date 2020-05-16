Как купить новую машину дешевле

В непростые времена пандемии и самоизоляции ряд автомобильных компаний предоставили клиентам майские скидки на автомобили, причем самые щедрые предложения сделали Skoda и АвтоВАЗ. По-прежнему актуальной и выгодной остается схема покупки машин по трейд-ину, которая суммируется с программами господдержки и выгодными предложениями по кредиту. Ощутимые дивиденды может принести также покупка новой машины онлайн. И, наконец, серьезно можно сэкономить также, приобретая автомобиль 2019 года выпуска. Отметим, что помощь при покупке новых автомобилей усиливают и российское правительство в рамках программ господдержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Ослабление рубля и убытки автодилеров за время режима изоляции не позволяют продавцам предлагать сегодня масштабные скидки и спецпредложения на новые автомобили. Но в то же вряд ряд компаний, в основном массового сегмента, выступили с привлекательными предложениями, которые вполне можно назвать антикризисными. Так, семейно ориентированная компания Skoda анонсировала, пожалуй, самые щедрые на сегодня майские скидки и спецпредложения, относятся к моделям Rapid, Karoq и Octavia.

Максимальная выгода получается при покупки автомобилей Skoda при задействовании схемы трейд-ин (300 000 рублей). Так, при сдаче своего автомобиля и покупке флагманского лифтбека Skoda Superb можно рассчитывать на дисконт в размере 300 000 рублей. 235 000 рублей можно сэкономить при покупке Skoda Kodiaq. На лифтбек Skoda Octavia скидка составит 195 500 рублей, на Rapid - 153 100 рублей, на Skoda Karoq - 105 685 рублей.

Работает и программа "Утилизация". При сдаче старого автомобиля выгода на покупку новых моделей Skoda составит до 115 000 рублей. Кроме того, при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в мае действуют привлекательные процентные ставки по кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%). Акция c тарифом по страхованию каско 3%, действующая при покупке моделей Octavia и Kodiaq, также доступна до конца месяца.

Привлекательные майские скидки предложил также и АвтоВАЗ. Так, до 31 мая при покупке новых Vesta, Xray, 4x4 Urban, Granta и Largus по схеме трейд-ин можно рассчитывать на скидку до 90 тыс. руб. А именно - при сдаче дилеру своего автомобиля вы получите скидку в 20 000 рублей при приобретении Lada Granta или Vesta, а если выберете седан Vesta Sport, то скидка будет еще существеннее: от 45 000 до 90 000 рублей в зависимости от комплектации.

При покупке в трейд-ин модели Lada Xray выгода составит от 20 000 до 50 000 рублей, а для Lada Xray Cross - от 20 000 до 30 000 рублей. При покупке по схеме трейд-ин Lada Largus (исключение битопливная модификация CNG) в мае вы сэкономите 40 000 рублей. Но есть и нерадостная новость - скидка в 30 000 рублей, предлагавшаяся до майских праздников на бестселлер - трехдверный Lada 4x4, больше не действует.

При этом продлены фирменные программы кредитования Lada Finance. Здесь можно рассчитывать на дополнительную выгоду в 20 000 - 40 000 рублей. Действует и предложение "Сделка года от Lada", предоставляющее скидку у конкретного дилера. И, наконец, Lada: все модели АО "АвтоВАЗ" участвуют в государственных программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

До 31 мая действуют внушительные скидки при покупке автомобилей Kia. Так, при сдаче дилеру своего автомобиля по программе трейд-ин действуют скидки 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей при приобретении моделей Sorento, Sorento Prime и Optima 2020 и 2019 годов выпуска соответственно.

Для кроссовера Sportage 2020 и 2019 модельных годов выгода при покупке в трейд-ин составит 50 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно. Для седанов Cerato - 40 тыс. рублей и 90 тыс. рублей. Самую же большую выгоду - 200 тыс. рублей - вы получите при покупке до 31 мая модели Stinger 2019 года выпуска. Как минимум 20 тыс. рублей можно сэкономить, покупая до конца мая Rio X-Line 2019 модельного года, а при суммировании всех скидок на эту модель выгода составит 142 290 рублей. Кроме того, компания Kia запустила новую программу скидок для медработников. Медсотрудники и водители скорой помощи, санитары и другие категории будут получать дополнительную скидку 20 тыс. рублей на покупку нового автомобиля Kia.

При покупке в мае новых автомобилей Hyundai по схеме трейд-ин выгода составит 160 000 рублей за модель Hyundai i30 N, 65 000 рублей при покупке Santa Fe, 50 000 рублей и 25 000 рублей при приобретении Tucson 2019 и 2020 годов выпуска соответственно. Вы сэкономите также 20 000 рублей при покупке по трейд-ину моделей Creta и Solaris. Кроме того, действует беспроцентная рассрочка (по карте "Халва") на все модели Hyundai, скидка от 10 до 30 тыс. рублей за онлайн предоплату на сайте и скидки за кредит до 100 000 рублей, а также фирменные спецпрограммы: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" (выгода 10% на Creta и Solaris).

Компания Renault предлагает очень выгодные условия при покупке автомобилей онлайн. К примеру, приобретая в онлайн-шоу-руме Renault Arkana 2019 года выпуска (версия Prime с турбодвигателем TCe 150) до 31 мая можно сэкономить до 110 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей вы экономите, приобретая эту модель по схеме трейд-ин. Можно рассчитывать также на скидку в 10% по госпрограммам ("Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"). Аналогичные предложения действуют также на покупку моделей Kaptur, Koleos, Duster и Logan. Так, при покупке Duster в онлайн-шоуруме вы сэкономите 40 тыс. рублей. На еще 70 тыс. рублей цена уменьшится, если покупка будет осуществляться по схеме трейд-ин, действует также скидка 10% по упомянутым госпрограммам.

Компания Haval сделала в начале мая специальное предложение на модели F-серии. До 15 мая вы можете заказать автомобиль Haval F7 и Haval F7x с выгодой 200 000 рублей онлайн (с учетом выгоды при покупке автомобиля в кредит 100 000 рублей).

Volkswagen предлагает выгодные условия на покупку седана Polo в исполнении Polo Connect и Polo Football Edition. Выгода в этом случае составляет до 175 000 рублей (указанное преимущество достигается за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены на пакет опций, дополнительной поддержки и выгоды по трейд-ин). В мае действуют также выгодные предложения по кредиту на модели Polo и Passat, Tiguan, Teramont и Touareg.

Отметим, что несмотря на то, что большинство дилерских центров закрыто и работает в ограниченном режиме, дилеры изыскивают возможности для продвижения продаж. С этой целью активно используется схема онлайн-сделок. Кроме того, ряд компаний реализуют схему онлайн-продаж.

В этом преуспела, например, китайская Changan, наладившая также канал по доставке автомобилей клиентам. К слову, Changan также предлагает сегодня весьма привлекательные скидки. На весь модельный ряд действует кредит со ставкой лишь 0,1%.

Прямая скидка на модель CS 75 достигает 110 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей можно сэкономить, приобретая этот кроссовер по схеме трейд-ин. А при покупке по трейд-ину модели CS55 скидка составит уже 150 тыс. рублей.

Что касается программ господдержки покупки новых автомобилей, в очень скором времени они будут расширены. На сегодня, напомним¸ по госпрограмме "Первый автомобиль" граждане РФ, приобретающие машину впервые, могут получить скидку 10%, а для жителей дальнего востока скидка по программе составляет 25%. Продлена также госпрограмма "Семейный автомобиль" для семей с двумя несовершеннолетними детьми.

Покупая в салоне новый автомобиль стоимостью до 1 млн. рублей в кредит по этой программе, один из родителей получит от государства компенсацию 10%, или 25% для жителей регионов Дальнего Востока. Более того, Минпромторг намерен распространить действие этой программы на семьи с одним ребенком, а также увеличить порог максимальной стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей.