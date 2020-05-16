Как купить новую машину дешевле

Ослабление рубля и убытки автодилеров за время режима изоляции не позволяют продавцам предлагать сегодня масштабные скидки и спецпредложения на новые автомобили. Но в то же вряд ряд компаний, в основном массового сегмента, выступили с привлекательными предложениями, которые вполне можно назвать антикризисными. Так, семейно ориентированная компания Skoda анонсировала, пожалуй, самые щедрые на сегодня майские скидки и спецпредложения, относятся к моделям Rapid, Karoq и Octavia.
Максимальная выгода получается при покупки автомобилей Skoda при задействовании схемы трейд-ин (300 000 рублей). Так, при сдаче своего автомобиля и покупке флагманского лифтбека Skoda Superb можно рассчитывать на дисконт в размере 300 000 рублей. 235 000 рублей можно сэкономить при покупке Skoda Kodiaq. На лифтбек Skoda Octavia скидка составит 195 500 рублей, на Rapid - 153 100 рублей, на Skoda Karoq - 105 685 рублей.
Работает и программа "Утилизация". При сдаче старого автомобиля выгода на покупку новых моделей Skoda составит до 115 000 рублей. Кроме того, при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в мае действуют привлекательные процентные ставки по кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%). Акция c тарифом по страхованию каско 3%, действующая при покупке моделей Octavia и Kodiaq, также доступна до конца месяца.
Привлекательные майские скидки предложил также и АвтоВАЗ. Так, до 31 мая при покупке новых Vesta, Xray, 4x4 Urban, Granta и Largus по схеме трейд-ин можно рассчитывать на скидку до 90 тыс. руб. А именно - при сдаче дилеру своего автомобиля вы получите скидку в 20 000 рублей при приобретении Lada Granta или Vesta, а если выберете седан Vesta Sport, то скидка будет еще существеннее: от 45 000 до 90 000 рублей в зависимости от комплектации.
При покупке в трейд-ин модели Lada Xray выгода составит от 20 000 до 50 000 рублей, а для Lada Xray Cross - от 20 000 до 30 000 рублей. При покупке по схеме трейд-ин Lada Largus (исключение битопливная модификация CNG) в мае вы сэкономите 40 000 рублей. Но есть и нерадостная новость - скидка в 30 000 рублей, предлагавшаяся до майских праздников на бестселлер - трехдверный Lada 4x4, больше не действует.
При этом продлены фирменные программы кредитования Lada Finance. Здесь можно рассчитывать на дополнительную выгоду в 20 000 - 40 000 рублей. Действует и предложение "Сделка года от Lada", предоставляющее скидку у конкретного дилера. И, наконец, Lada: все модели АО "АвтоВАЗ" участвуют в государственных программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
До 31 мая действуют внушительные скидки при покупке автомобилей Kia. Так, при сдаче дилеру своего автомобиля по программе трейд-ин действуют скидки 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей при приобретении моделей Sorento, Sorento Prime и Optima 2020 и 2019 годов выпуска соответственно.
Для кроссовера Sportage 2020 и 2019 модельных годов выгода при покупке в трейд-ин составит 50 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно. Для седанов Cerato - 40 тыс. рублей и 90 тыс. рублей. Самую же большую выгоду - 200 тыс. рублей - вы получите при покупке до 31 мая модели Stinger 2019 года выпуска. Как минимум 20 тыс. рублей можно сэкономить, покупая до конца мая Rio X-Line 2019 модельного года, а при суммировании всех скидок на эту модель выгода составит 142 290 рублей. Кроме того, компания Kia запустила новую программу скидок для медработников. Медсотрудники и водители скорой помощи, санитары и другие категории будут получать дополнительную скидку 20 тыс. рублей на покупку нового автомобиля Kia.
При покупке в мае новых автомобилей Hyundai по схеме трейд-ин выгода составит 160 000 рублей за модель Hyundai i30 N, 65 000 рублей при покупке Santa Fe, 50 000 рублей и 25 000 рублей при приобретении Tucson 2019 и 2020 годов выпуска соответственно. Вы сэкономите также 20 000 рублей при покупке по трейд-ину моделей Creta и Solaris. Кроме того, действует беспроцентная рассрочка (по карте "Халва") на все модели Hyundai, скидка от 10 до 30 тыс. рублей за онлайн предоплату на сайте и скидки за кредит до 100 000 рублей, а также фирменные спецпрограммы: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" (выгода 10% на Creta и Solaris).
Компания Renault предлагает очень выгодные условия при покупке автомобилей онлайн. К примеру, приобретая в онлайн-шоу-руме Renault Arkana 2019 года выпуска (версия Prime с турбодвигателем TCe 150) до 31 мая можно сэкономить до 110 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей вы экономите, приобретая эту модель по схеме трейд-ин. Можно рассчитывать также на скидку в 10% по госпрограммам ("Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"). Аналогичные предложения действуют также на покупку моделей Kaptur, Koleos, Duster и Logan. Так, при покупке Duster в онлайн-шоуруме вы сэкономите 40 тыс. рублей. На еще 70 тыс. рублей цена уменьшится, если покупка будет осуществляться по схеме трейд-ин, действует также скидка 10% по упомянутым госпрограммам.
Компания Haval сделала в начале мая специальное предложение на модели F-серии. До 15 мая вы можете заказать автомобиль Haval F7 и Haval F7x с выгодой 200 000 рублей онлайн (с учетом выгоды при покупке автомобиля в кредит 100 000 рублей).
Volkswagen предлагает выгодные условия на покупку седана Polo в исполнении Polo Connect и Polo Football Edition. Выгода в этом случае составляет до 175 000 рублей (указанное преимущество достигается за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены на пакет опций, дополнительной поддержки и выгоды по трейд-ин). В мае действуют также выгодные предложения по кредиту на модели Polo и Passat, Tiguan, Teramont и Touareg.
Отметим, что несмотря на то, что большинство дилерских центров закрыто и работает в ограниченном режиме, дилеры изыскивают возможности для продвижения продаж. С этой целью активно используется схема онлайн-сделок. Кроме того, ряд компаний реализуют схему онлайн-продаж.
В этом преуспела, например, китайская Changan, наладившая также канал по доставке автомобилей клиентам. К слову, Changan также предлагает сегодня весьма привлекательные скидки. На весь модельный ряд действует кредит со ставкой лишь 0,1%.
Прямая скидка на модель CS 75 достигает 110 тыс. рублей. Еще 100 тыс. рублей можно сэкономить, приобретая этот кроссовер по схеме трейд-ин. А при покупке по трейд-ину модели CS55 скидка составит уже 150 тыс. рублей.
Что касается программ господдержки покупки новых автомобилей, в очень скором времени они будут расширены. На сегодня, напомним¸ по госпрограмме "Первый автомобиль" граждане РФ, приобретающие машину впервые, могут получить скидку 10%, а для жителей дальнего востока скидка по программе составляет 25%. Продлена также госпрограмма "Семейный автомобиль" для семей с двумя несовершеннолетними детьми.
Покупая в салоне новый автомобиль стоимостью до 1 млн. рублей в кредит по этой программе, один из родителей получит от государства компенсацию 10%, или 25% для жителей регионов Дальнего Востока. Более того, Минпромторг намерен распространить действие этой программы на семьи с одним ребенком, а также увеличить порог максимальной стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей.