Постановление правительства Астраханской области от 16 мая 2020 года № 220-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 16.05.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к постановлению Правительства Астраханской области от 16.05.2020 № 220-П

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020, распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области", распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется на всей территории Астраханской области.

2. Утвердить прилагаемые:

- Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области;

- перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

3. Министерству здравоохранения Астраханской области:

- обеспечивать возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в абзаце первом пункта 2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных настоящим постановлением;

- организовывать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;

- обеспечивать готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечивать забор биологического материала для проведения лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID- 19);

- обеспечивать ограничительный режим посещений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

- обеспечивать информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);

- организовывать приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфекционных и антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области, работ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций;

- определять:

перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно- эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя; потребность в тест-системах для диагностики COVID-19;

потребность в тест-системах для диагностики COVID-19;

- совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" организовывать лабораторную диагностику COVID-19 с привлечением лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПНР);

- организовывать работу государственных медицинских организаций Астраханской области, в структуре которых имеются подразделения, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в условиях непрерывного и круглосуточного нахождения медицинских работников и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, в медицинской организации или в гостинице (отеле), отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам, в период оказания медицинской помощи и нахождения их во временной изоляции (обсервации) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 № 601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом";

- обеспечивать лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) работников, указанных в абзаце тринадцатом настоящего пункта и пункте 4 настоящего постановления, перед их поступлением на смену;

- совместно с администрацией Губернатора Астраханской области организовывать своевременное и достоверное информирование граждан о складывающейся обстановке на территории Астраханской области;

- ежедневно представлять Губернатору Астраханской области доклад о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на территории Астраханской области.

4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовывать работу государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме.

5. Министерству промышленности и природных ресурсов Астраханской области, руководителям организаций обеспечивать организацию в зданиях аэропортов, железнодорожных и иных вокзалов зонирования помещений в целях разведения потоков пассажиров и встречающих их лиц и выделения зон для нахождения лиц, прибывших из эпидемически опасных по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стран, а также лиц с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Агентству по делам молодежи Астраханской области организовывать работу волонтерского движения при выполнении мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Министерству экономического развития Астраханской области:

- разрабатывать предложения по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области организовывать ежедневный мониторинг цен непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден в соответствии с настоящим постановлением, лекарственных средств и медицинских изделий.

8. Службе записи актов гражданского состояния Астраханской области:

- приостановить прием заявлений о заключении брака, о расторжении брака, по которым государственная регистрация заключения брака, государственная регистрация расторжения брака определена на дату до 1 июня 2020 года;

- информировать лиц, вступающих в брак, подавших заявления о заключении брака, по которым дата государственной регистрации заключения брака назначена до 1 июня 2020 года, о невозможности проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, в присутствии иных лиц, а также о возможности переноса даты государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года;

- в случаях, когда лица, вступающие в брак, не изъявили желание перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года, производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак (не допуская присутствия иных лиц).

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области совместно с Приволжским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту выносить постановления о нахождении в режиме самоизоляции гражданам, прибывающим на территорию Астраханской области воздушным и железнодорожным транспортом общего пользования.

10. Рекомендовать государственным органам Астраханской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области определять численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих функционирование этих органов в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Астраханской области в связи с распространением новой коро- навирусной инфекции (COVID-19).

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.





Утверждены постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области

1. Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" и распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)".

2. Граждане, проживающие и (или) прибывающие на территорию Астраханской области, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны:

2.1. Сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по телефонам горячей линии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области: 8 (8512) 33-18-18, 8 (8512) 33-07-81, 8 (8512) 33-64-66, и министерства здравоохранения Астраханской области: 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40 и 8-800-222-98-70.

2.2. Незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций при появлении первых респираторных симптомов.

2.3. Соблюдать постановления (предписания) главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

2.4. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Астраханской области.

Лица, совместно проживающие в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции, обеспечивают самоизоляцию на дому на срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта.

3. Граждане обязаны:

3.1. Соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра).

3.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу, на всех предприятиях (организациях), продолжающих свою работу.

3.3. Обеспечивать передвижение несовершеннолетних только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

3.4. Соблюдать следующие условия при осуществлении прогулок на улице:

- не более двух человек вместе;

- социальное дистанцирование;

- исключение посещений мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

3.5. Соблюдать следующие условия при осуществлении занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе:

- совместные занятия не более двух человек;

- соблюдение расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

4. Гражданам рекомендуется:

4.1. Соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами.

4.2. Не выезжать, в том числе в целях туризма и отдыха, за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации.

4.3. Не посещать органы ЗАГС Астраханской области.

4.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

4.5. Перейти от осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств к осуществлению безналичных расчетов (использовать безналичные формы оплаты товаров, работ и услуг посредством онлайн- переводов и бесконтактных платежей).

5. Гражданам, вступающим в брак, подавшим в органы ЗАГС Астраханской области заявление о заключении брака, по которому дата государственной регистрации заключения брака назначена до 1 июня 2020 года, рекомендуется перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года.

6. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, указанные в приложении к настоящим Правилам, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

6.1. Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

6.2. Следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, осуществления выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

6.3. Следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) данных граждан, являющихся работниками организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками здравоохранения, при наличии документа (справки), подтверждающего место работы (службы), выданного работодателем (представителем нанимателя).

7. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области, следует:

7.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в абзаце первом пункта 2 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции.

7.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

7.4. Обеспечивать измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

7.5. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования.

7.6. Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска.

7.7. Не направлять своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в субъекты Российской Федерации, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан, а также не принимать участие в таких мероприятиях.

7.8. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

7.9. Обеспечивать обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

7.10. Организовывать по возможности доставку граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена.

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

7.12. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.

8. Органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивают соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

9. Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели проводят мероприятия по санитарной обработке объектов внешней среды, общественного транспорта, помещений общего пользования многоквартирных домов, выпускаемой промышленной продукции.

10. Образовательные организации всех форм собственности, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы высшего образования, с 6 апреля 2020 года обеспечивают:

- временный перевод педагогических работников на удаленную работу на дому;

- реализацию образовательных программ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

11. Руководители организаций переводят общежития образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, интернатов, иных образовательных организаций, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальный режим работы в соответствии с актами Роспотребнадзора.

Стационарным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме, рекомендуется организовать работу в закрытом круглосуточном режиме.

12. Руководители дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования обеспечивают реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечивают работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных группах санитарного режима.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области обеспечивают своевременную дезинфекцию остановочных комплексов, улиц.

15. Рекомендуется временно ограничить въезд на территорию Астраханской области транспортных средств, за исключением:

- транспортных средств граждан, проживающих на территории Астраханской области;

- транспортных средств, осуществляющих доставку продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим постановлением;

- транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

16. Временно приостанавливается следующая деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей по сферам деятельности, включенным в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434:

16.1. Работа объектов, предоставляющих досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, театрально-зрелищные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан.

16.2. Работа объектов оказания услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, а также доставки заказов, оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций, в гостиницах проживающим в них лицам.

16.3. Работа объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в настоящем постановлении;

- продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- объектов, осуществляющих деятельность в сфере разносной розничной торговли (киоски, ларьки и др.) посредством предоставления товаров через "окно";

- объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при условии одновременного нахождения в торговом зале объектов торговли одного человека на 4 кв.м.

16.4. Работа салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА- салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением:

- услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работы салонов красоты и парикмахерских, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

16.5. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

16.6. Деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением деятельности объектов (гостиниц, отелей), находящихся на территории г. Астрахани, г. Ахтубинска, г. Харабали, ЗАТО Знаменск, по бронированию мест, приему и размещению:

- лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки;

- медицинских работников (на основании договоров, заключенных между медицинскими учреждениями и организациями, указанными в абзаце восьмом настоящего подпункта);

- граждан, в отношении которых вынесено постановление о нахождении в режиме самоизоляции.

Организации, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, в отношении лиц, нахождение которых разрешено в соответствии с абзацами вторым - четвертым настоящего подпункта:

- обеспечивают условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- организуют их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с обязательными требованиями;

- осуществляют информирование подразделений УМВД России по Астраханской области о нарушении ими режима самоизоляции по месту пребывания.

16.7. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

16.8. Работа кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей и взрослых.

17. Временно приостанавливается:

17.1. Посещение гражданами:

- зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для осуществления деятельности (проведения мероприятий, оказания услуг), приостановленных в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, подпунктами 17.3 - 17.7 настоящего пункта;

- ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

- детских площадок, спортивных площадок, в том числе расположенных во дворах многоквартирных домов. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих данные объекты.

17.2. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

17.3. Осуществление личного приема граждан в исполнительных органах государственной власти Астраханской области и подведомственных им государственных организациях Астраханской области.

17.4. Осуществление приема граждан в центрах социальной поддержки населения, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, за исключением приема заявлений о предоставлении мер социальной поддержки, социальной помощи в порядке, предусмотренном пунктом 5 постановления Правительства Астраханской области от 13.04.2020 № 156-П "Об особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи отдельным категориям граждан на территории Астраханской области в 2020 - 2021 годах", а также по предварительной записи в целях оформления предварительной опеки (попечительства).

17.5. Предоставление государственными учреждениями социального обслуживания Астраханской области социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, за исключением услуг, предоставляемых дистанционным способом.

17.6. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственном автономном учреждении социального обслуживания Астраханской области "Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка".

17.7. Осуществление реабилитационных мероприятий, указанных в пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 № 170-П "О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области".

17.8. Проведение:

- досуговых мероприятий в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, организациях всех форм собственности индивидуальными предпринимателями;

- досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан;

- государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке на территории Астраханской области;

- профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П.

18. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.





Приложение к Правилам

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 -5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3-N 18.5.

6. Новообразования <2>:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

7. Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D80.

8. Комбинированные иммунодефициты в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D81.

9. Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D82.

10. Обычный вариабельный иммунодефицит в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D83.

11. Другие иммунодефициты в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D84.

12. Саркоидоз в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D86.

13. Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D89.

14. Системные нарушения поражения соединительной ткани в соответствии с МКБ-10 по диагнозу МЗО - М36.

15. Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией, в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Е66.2.

16. Кистозный фиброз с легочными проявлениями в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Е84.0.

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ, газомоторное топливо.

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, ка­ меры).

9. Оборудование электрическое.

10. Кабельная продукция.

11. Приборы бытовые.

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое.

13. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

14. Санитарно-технические изделия.

15. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

16. Печатные средства массовой информации.

17. Спички.

18. Свечи.

19. Похоронные принадлежности.

20. Очки, линзы и их части.

21. Табачная продукция.

22. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

23. Пестициды и агрохимикаты (минеральные удобрения, средства защиты растений, стимуляторы и регуляторы роста).

24. Предметы садово-огородные и инвентарь.

25. Системы орошения и комплектующие к ним.

26. Саженцы и посадочный материал.

27. Семена.







