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17.05.2020 20:00
Рубрика: Легковые авто

В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Автомобили в России продолжают дорожать. Стало известно, что с 1 по 15 мая девять марок повысили цены на свою продукцию, а одна - понизила.

АвтоВАЗ, и об этом "РГ" уже сообщала, переписал прайс-листы моделей марки Lada на 0,6 - 2,3%. Также цены повысили Jeep (на 1,1 - 2,6%), Infiniti (0,9 - 2,2%), MINI (на 1,6 - 4,8%), Mitsubishi (на 0,4 - 3,6%) и Renault (на 1,8 - 3,6%).

Фото: Алена Шатуева/ТАСС
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Чешская Skoda ограничились корректировкой цен на Superb и топовые комплектации семейного SUV Kodiaq (на 1,2 - 1,4%). У Chery подорожал кроссовер Tiggo 4 (на 0,8 - 3,5%), а у Suzuki компактный внедорожник Jimny (на 2,9 - 3,4%).

В то же время, как сообщает "Автостат", Nissan, у которого дела идут не лучшим образом, вернул мартовские цены на три модели из четырех, представленных на рынке. Японские кроссоверы стали доступнее на 1,8 - 3,0%.

Напомним, продажи автомобилей в России в апреля сократились на 72,4%. В Ассоциация европейского бизнеса окрестили этот месяц "чёрным", сообщив, что результаты побили все антирекорды.

#Lada #Renault #Skoda #Nissan