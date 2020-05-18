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18.05.2020 15:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Creta с дизелем оказался самым востребованным

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Второе поколение Hyundai Creta может похвастаться стабильным спросом. В первую неделю после объявления приёма предзаказов было оформлено более 10 тысяч заявок. На данный момент известно, что купить автомобиль хотят порядка 21 тысячи клиентов, и результат был бы лучше, если бы не пандемия.

Несмотря на ограничительные меры, ключи были переданы тысяче покупателей Hyundai Creta, при этом в дилерских центрах стоят ещё 6-7 тысяч кроссоверов, готовых отправиться в гаражи своих владельцев.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Как сообщил Тарун Гарг, директор по продажам, обслуживанию и маркетингу Hyundai Motor India, 56% заказов приходится на версии, оснащённые 115-сильным дизелем объёмом 1.5 литра, который можно купить в паре либо с механической коробкой передач, либо с классическим гидротрансформаторным "автоматом".

Около 30% покупателей выбирают версии с бензиновым 1.5-литровым "атмосферником" мощностью 115 л.с. (МКП или вариатор), оставшийся процент - Creta, укомплектованные бензиновым турбодвигателем объёмом 1.4 литра.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Также Гарг отметил, что с введением ограничений, связанных с пандемией, количество онлайн-заказов увеличилось на 50%.

Hyundai Creta второго поколения поступила в продажу 16 марта 2020 года. Цена на кроссовер начинается от 999 000 рупий (967 700 рублей).

Фото: www.carscoops.com
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Напомним, недавно "РГ" рассказывала об обновлении одного из конкурентов Hyundai Creta - кроссовере Nissan Kicks, который получил турбомотор от кросс-купе Renault Arkana.

В России можно купить обновлённый Hyundai Creta первого поколения, формально ценник начинается от 975 000 рублей. Для кроссовера доступны только бензиновые двигатели, но зато есть версии, оснащённые системой полного привода.

#Hyundai