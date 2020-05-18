Гендир "Зенита": Семак до конца мая подпишет новый контракт с клубом

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подпишет новый контракт с клубом до конца мая. Об этом сообщил генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

По его словам, новый договор будет заключен по схеме "2+1". Ранее Семак сообщил, что отклонил предыдущий предложенный "Зенитом" вариант контракта.

"У нас не осталось никаких спорных вопросов, прорабатываются незначительные технические детали. Думаю, что на этой неделе, в крайнем случае на следующей, у нас все будет подписано. Срок соглашения - "два плюс один", - сказал Медведев ТАСС.

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Нынешний контракт истекает в конце мая. Под руководством 44-летнего специалиста команда с берегов Невы в прошлом сезоне завоевала титул чемпиона России, а в нынешнем, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в марте, уверенно лидирует после 22 туров.