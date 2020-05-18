Синоптик призвал не ждать теплой погоды в Москве до лета

До конца мая тепла жителям европейской части России ждать не стоит. Даже в следующие выходные температура воздуха будет максимум +15 градусов. И почти каждый день дожди.

"Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет", - сообщил в эфире НСН ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. И выразил надежду, что к последним дням мая погода наладится, а на термометрах будут 20-градусные значения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, с чем связана нынешняя температурная аномалия - в западной Сибири жара, а в Москве - прохладно, как осенью. "Устойчивый стационарный антициклон "завис" над Сибирью. И никак не хочет поделиться своим теплом с европейской Россией", - говорит специалист.

По его словам, температура воздуха сейчас ниже нормы на 3-4 градуса. И каких-либо серьезных изменений в ближайшие семь дней не произойдет. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди каждый день. Ночью - около пяти градусов тепла, днем +12…+15 градусов.