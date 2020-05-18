Volkswagen рассказал, почему "убьет" Polo, Golf и Passat

Как известно, с 2030 года в Великобритании будет действовать запрет на продажу автомобилей, оснащённых двигателями внутреннего сгорания. В категорию запрещённых также попадают гибриды. В связи с этим в странах, где будут приняты аналогичные законы, Volkswagen будет вынужден попрощаться со знаковыми Polo, Golf и Passat.

Полной электрификации этих моделей не предвидится, так как компания активно развивает линейку электромобилей нового поколения, созданных на платформе MEB. Напомним, первенцем стал Volkswagen ID.3. По замыслу компании, он будет альтернативой Golf, когда тот окажется под запретом.

Впрочем, как заявил в беседе с Auto Express Юрген Штакманн, глава отдела по продажам и маркетингу Volkswagen, до того, как Golf станет нелегальным, мы увидим девятое поколение модели: "Я уверен, что у следующего поколения Golf будет много интересных решений и технологий, которые снова стану стандартом для отрасли на 5-6 лет. Но электрической модель никогда не станет: мы разводим "классику" с новым семейством электрокаров ID.".

Однако пока новые технологии для последнего, восьмого поколения Volkswagen Golf доставляют лишь проблемы. Так, выход на рынок мог задержаться из-за большого количества электронных систем и функции обновления прошивок "по воздуху", что потребовало дополнительных усилий по разработке киберзащиты. Теперь же Volkswagen прекратил отгрузку новых Golf из-за обнаруженной в программном коде ошибке, влияющей на работу системы вызова экстренных служб.