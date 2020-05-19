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Рубрика: Общество

Разработчик вакцины назвал причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

Популяционный иммунитет у россиян выше, чем, например, у европейцев и американцев, поэтому и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в нашей стране меньше. "Мы находимся в конце списка", - поделился своими мыслями директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Gettyimages
Из личного опыта: Почему в США смертность от COVID-19 гораздо выше, чем в России?

В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал и о работе над созданием вакцины от COVID-19. Институт получил госзадание в апреле. У специалистов была четкая программа, благодаря опыту разработки вакцины против Эболы. Гинцбург отметил, что уже получены конструкции, которые показали на грызунах очень высокую иммуногенность вакцины. Сейчас проводятся доклинические испытания. Пока Минздрав РФ не давал разрешения на проведение испытаний на добровольцах.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, говоря о низкой смертности от коронавируса в России, заявил, что наша система здравоохранения оказалась готова к большому числу пациентов.

"У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить", - подчеркнул врач. А вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что, благодаря быстрой госпитализации заболевших, количество пациентов с пневмониями сократилось с 25 до 20 процентов.

В России SARS-CoV-2 выявлен у 290 тысяч 678 человек, скончались 2 722. Вся информация - на сайте стопкоронавирус.рф.

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