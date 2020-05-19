ФК "Динамо" объявил о выявлении коронавируса у игрока и тренера

Ранее в прессе сообщалось, что у трех игроков "Динамо" обнаружили COVID-19 - Евгеньева, нападающего Сильвестра Игбуна и голкипера Дэвида Сангаре. Последний наличие вируса у себя опроверг. В то же время "Динамо" ранее официально объявило о выявлении инфекции у главы совета директоров клуба Юрия Соловьева.

Теперь по итогам сданных тестов игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Отмечается, что у двух представителей клуба зафиксированы пограничные значения, еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов. Евгеньев же "будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций".

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили сообщил, что режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции. Он добавил, что в ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование.

Как следует из заявления клуба, у тренера Изотова коронавирус выявили еще до общего тестирования в команде. Он не имел контрактов с другими членами команды с начала апреля и в настоящее время находится на самоизоляции.

В сообщении "бело-голубых" подчеркивается, что, пока не будут получены результаты повторного тестирования, команда не возобновит тренировочный процесс.