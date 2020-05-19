В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

По предварительным данным, ребенок обнаружен недалеко от своей деревни. Его состояние сейчас уточняется.

Ведомство будет разбираться в причинах произошедшего. В том числе, как сработали органы профилактики.

Напомним, вечером 17 мая четырехлетний ребенок пропал в деревне Якино Лебяжского района. Утром следующего дня с заявлением о его исчезновении в полицию обратились родители. Мальчика искали почти двое суток с помощью полиции, сотрудников МЧС, волонтеров. Для его поисков была привлечена различная техника, в том числе авиация.

По факту пропажи мальчика следователи ранее возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".