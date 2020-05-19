Число погибших при пожаре в больнице Петербурга увеличилось до шести

Количество жертв пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге выросло до шести человек, эту информацию подтвердил комитет по здравоохранению Северной столицы.

"Интефакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией отмечает, что шестой пациент скончался после пожара, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Напомним, пожар в перепрофилированной под прием пациентов с коронавирусной инфекцией больнице произошел неделю назад. Горело отделение реанимации на шестом этаже. Изначально было известно о смерти четырех мужчин и одной женщины. Все мужчины лежали в одной палате, женщина - в соседней.

Ранее власти Петербурга заявили, что жертв могло быть и больше, но персонал больницы начал отключать вручную оборудование и вывозить пациентов.