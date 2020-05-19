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19.05.2020 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при пожаре в больнице Петербурга увеличилось до шести

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Количество жертв пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге выросло до шести человек, эту информацию подтвердил комитет по здравоохранению Северной столицы.

Фото: Пресс-служба Администрации города Обнинска
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"Интефакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией отмечает, что шестой пациент скончался после пожара, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Напомним, пожар в перепрофилированной под прием пациентов с коронавирусной инфекцией больнице произошел неделю назад. Горело отделение реанимации на шестом этаже. Изначально было известно о смерти четырех мужчин и одной женщины. Все мужчины лежали в одной палате, женщина - в соседней.

Ранее власти Петербурга заявили, что жертв могло быть и больше, но персонал больницы начал отключать вручную оборудование и вывозить пациентов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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