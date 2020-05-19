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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инженера из Таганрога будут судить за отравление таллием 34 коллег

Текст: Николай Грищенко
В Ростовской области сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Таганрога Владислава Шульги. Мужчину подозревают в умышленном отравлении солями таллия 34 сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Фото: Пресс-служба СКР Фото: Пресс-служба СКР
Фото: Пресс-служба СКР

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в декабре 2017 года. Первой забила тревогу жительница Таганрога Екатерина Колесникова. Она сообщила о том, что ее муж, 33-летний инженер-конструктор и отец двоих детей, оказался на грани смерти из-за того, что в его организме в 150 раз превышена норма таллия.

Вскоре в больницы стали поступать другие сотрудники авиапредприятия. Пострадавших госпитализировали в больницы Ростова-на-Дону, а четыре человека, чье состояние здоровья внушало опасение, были направлены в НИИ имени Склифосовского в Москву.

Фото: iStock
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Пикантность ситуации заключалось в том, что таллий и его производные не использовались ни на одном из предприятий Таганрога. Поэтому к расследованию инцидента кроме работников Роспотребнадзора подключились спецслужбы. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался один из работников авиазавода - 36-летний инженер-конструктор Владислав Шульга.

- Действуя на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия, он добавил в три 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное химическое вещество с содержанием таллия, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

Оказалось, что причиной для мести стал дорожный конфликт, в результате которого Шульгу лишили водительских прав.

- На первоначальной стадии расследования обвиняемый дал признательные показания и подтвердил их в ходе проверки на месте. Однако затем заявил о своей непричастности к преступлениям, - добавила представитель СКР.

Фото: iStock
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В ходе расследования, длившегося более двух лет, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу.

- Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Инженер-конструктор обвиняется в совершении преступлений по трем статьям УК РФ. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщила представитель прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Если вина обвиняемого будет доказана, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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