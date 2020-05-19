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Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными

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    19.05.2020, 12:49
Текст:   Козьма Лоханкин

В 2019 году сборы российских кинотеатров стали рекордными, составив 55,5 миллиарда рублей.

Фото: Фотограф Е. Халдей. РГАКФД
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Эта сумма - самая крупная за всю историю отечественного кинопроката, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд кино.

"Объем национального рынка кинопроката достиг 55,5 млрд рублей, что является максимальным значением в современной истории кинопроката РФ, существующего немногим более 20 лет", - говорится в издании "Российская киноиндустрия - 2019", подготовленном Фондом.

Далее следуют прочие интересные цифры: за прошлый год было продано 219,4 миллиона билетов, темп роста по сравнению с 2018-м составил +10,3 процента по кассовым сборам и +9,5 процента по числу проданных билетов.

Рост рынка обеспечен, в первую очередь, бешеным успехом американских блокбастеров "Король лев" и "Мстители: Финал", каждый из которых заработал у нас в стране более 2,5 миллиарда рублей, ещё 11 зарубежных фильмов собрали более миллиона. В общей сложности иностранная кинопродукция заработала в России 43,2 миллиарда рублей. Это на 18,4 процента выше показателей 2018-го.

Российское кино заработало 12,3 миллиарда рублей, что составляет 22,1 процента совокупных сборов. Это несколько меньше, чем в 2018-м - тогда отечественные фильмы заработали 13,8 миллиарда рублей.

Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23,1% от совокупного числа билетов).

Между тем текущий год из-за пандемии коронавируса может претендовать на антирекорд. По предварительной оценке главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, убытки российских кинотеатров могут составить около 50 миллиардов рублей.

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