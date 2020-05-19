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Рубрика: В мире

Врач Трампа рассказал о пользе применяемого против COVID-19 препарата

Лечащий врач Дональда Трампа подтвердил информацию, что президент США каждый день принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. "Мы пришли к выводу, что потенциальная польза от приема данного средства превышает относительные риски", - подчеркнул медик, добавив, что он следит за различными исследованиями, связанными с лечением COVID-19.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Ранее американский минздрав не рекомендовал гидроксихлорохин к использованию из-за побочных эффектов. Директор федерального агентства Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил, что препарат, применяющийся при лечении малярии, показал "плохие результаты". Почти 30 процентов пациентов скончались. А те, кто получал обычную помощь, остались живы.

Трамп неоднократно рекламировал гидроксихлорохин во время своих ежедневных брифингов. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал приведенные президентом доказательства "в лучшем случае анекдотичными". По его словам, нет достоверных данных, подтверждающих, что гидроксихлорохин эффективен против COVID-19.

Стоит напомнить, что и в Бразилии 11 участников эксперимента умерли после приема гидроксихлорохина. У них наблюдались сердечные аритмии или нерегулярные сердечные сокращения.

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