Игрок "Краснодара" Сулейманов в мае болел коронавирусом

Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в мае переболел коронавирусом.

Как сообщает "Чемпионат", по результатам тестов игроков клуба на коронавирус выяснилось, что у 20-летнего Сулейманова обнаружены антитела к COVID-19. Известно, что футболист переболел этим заболеванием в мае.

Ранее коронавирус был выявлен у защитника "Ростова" Константина Плиева, на правах аренды выступающего за казанский "Рубин", а также у футболиста московского "Динамо" Романа Евгеньева.

Напомним, приостановленный в марте чемпионат РПЛ возобновится 21 июня. Некоторые команды уже приступили к тренировкам, другие только сдали тесты на коронавирус и пока не тренируются.