Nissan представил спорткар за миллион долларов

Компания Nissan и дизайн-ателье Italdesign в рамках онлайн-трансляции представили на итальянском треке имени Тацио Нуволари купе GT-R50. Этот автомобиль стал самым дорогим в модельном ряду японской марки - начальная стоимость суперкара составляет 990 000 евро (77,8 млн рублей). Всего будет построено полсотни таких машин.

GT-R50 основан на GT-R Nismo 2020 года. В машине установлен 3,8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Однако Nismo увеличила его показатели до 720 л.с. и 780 Нм. При это время разгона до "сотни" не сообщается.

Итальянцы разработали для автомобиля уникальный кузов с золотистыми элементами, новым капотом с другими воздухозаборниками, заниженной линией крыши и более узким задним окном. В оформлении салона применили карбон, натуральную кожу и замшу.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Поставки GT-R50 клиентам стартуют до конца нынешнего года, а закончатся в конце 2021 года.

Отметим, дела у них Nissan сейчас идут не лучшим образом. "РГ" уже сообщала о том, что марка готова распрощаться с Европой. По предварительным данным, в Старом Свете останутся Qashqai, Juke, X-Trail и электрический Ariya. Официальная информация должна появиться 28 мая, когда Nissan планирует представить свой антикризисный план.

Впрочем, как нам рассказали в компании, Россию японский бренд точно покидать не намерен.