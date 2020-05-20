При каких ДТП рамные внедорожники становятся опасными для владельцев

Большие и тяжелые рамные внедорожники многие считают настоящими крепостями на колесах. Однако краш-тесты выявили слабые места этих машин: при каких ударах травмы для водителя и пассажиров могут быть наиболее серьезными?

Тестирует рамные внедорожники американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) с 2017 года. В апреле испытание с треском провалил Jeep Wrangler.

Автомобиль проходил специальный краш-тест с 25-процентным перекрытием, разработанный в 2012 году. Это испытание демонстрирует варианты столкновений по касательной, когда водитель пытается уйти от лобовой аварии. Как правило, удар приходится не на бампер, а в фару. Как выяснилось, это одно из самых уязвимых мест внедорожника. Проникающий удар миновал лонжероны и другие конструктивные элементы, которые могут сдержать его энергию, и бил прямо в стойку крыши, которая сгибалась внутрь салона. В итоге нарушалась целостность всей кабины, двери срывало с креплений. Люди могли выпасть наружу.

Легковые автомобили, к слову, подобные краш-тесты с 25-процентным перекрытием переживали с куда меньшими потерями благодаря внесенным с 2012 года изменениям в конструкции. Но рамные внедорожники таким преобразованиям поддаются плохо: столь же безопасные кабины, как в седанах после тестов IIHS, сделать пока не получается.

Рама придает машине жесткость, но в то же время не может эффективно отрабатывать касательные удары. Сминаемые зоны работают лишь при фронтальных нагрузках. Попытка переделать конструкцию Jeep Wrangler привела к тому, что рама направила энергию удара не в сминаемую зону, как предполагали разработчики, а под центр тяжести. В итоге внедорожник перевернулся в двух краш-тестах из трех.

Но не только Jeep Wrangler показал такие неоднозначные результаты. На подобном краш-тесте в 2015 году Ford F-150 буквально сложился: двери сорвало с петель, стойка согнулась внутрь кабины на 80 с лишним сантиметров, напоминает aif.ru. А вот фронтальный удар рама поглотила полностью. Конструкцию автомобиля поменяли, после чего в 2019 году он получил оценку "хорошо" на аналогичном испытании. Но с оговоркой. Водительская дверь все равно получила сильные повреждения: если бы удар был чуть более сильным, ее бы сорвало.

Рамный пикап Toyota Tundra продемонстрировал на этом же испытании еще большую степень деформации. Манекены в кабине бились головами о панели кузова, минуя подушки безопасности. Смятая кабина могла зажать ноги.

В целом любой рамный внедорожник, выпущенный до 2017 года, то есть до того, как эти тесты IIHS стали обязательными, не был рассчитан на касательные удары. Лобовые удары в стену при средней скорости для него, как ни странно, безопаснее.

Не все автопроизводители согласились менять конструкции с учетом этих результатов. К примеру, Fiat Chrysler Automobiles отказались менять Jeep Wrangler. Представители концерна пояснили, что переворачиваемость внедорожника при касательном ударе компенсируется другими системами безопасности.

Другие компании переводят рамные платформы на несущие кузовы: так сделать проще, нежели бесконечно укреплять кабину. Уже переделаны Pathfinder и Discovery. И безопасность в них гораздо выше, чем в рамных "танках".