На Кубани проверили ситуацию с выплатами медикам Армавира

В разговоре, проходившем в режиме видеоконференции, принял участие и назначенный накануне новый руководитель Горбольницы Армавира, в структуру которой входит станция скорой медицинской помощи.

Напомним, о том, что из обещанных правительством выплат сотрудники армавирской "скорой" не получили ни копейки, в Краснодарском филиале "РГ" стало известно в конце прошлой недели из коллективного письма, которое подписали 120 человек. Обращение мы тут же переслали прокурору города Армавира Павлу Андрееву. Он распорядился незамедлительно начать проверку, в ходе которой подтвердилась приведенная медиками информация - о дефиците средств защиты и отсутствии стимулирующих выплат.

- Сегодня прокурор и министр детально выясняли ситуацию по каждому пункту нашего обращения, - рассказала корреспонденту "РГ" одна из его подписанток фельдшер Алла Бридихина. - Спрашивали, хватает ли теперь средств защиты, как часто берут мазки на COVID-19, начались ли стимулирующие выплаты. А они действительно начались. За работу в апреле с пациентами с подтвержденным диагнозом по 25 тысяч рублей перечислили 14 фельдшерам и водителям, в том числе и мне. Сказали, что остальные деньги получим в майскую зарплату. И заверили, что все медики, работающие в условиях постоянного риска, не останутся без стимулирующих выплат: дополнительные средства на эти цели выделены из краевого бюджета.

Как уже сообщалось, прежний руководитель Горбольницы Армавира Сергей Смирнов (по словам вице-губернатора Анны Миньковой, он ввел минздрав в заблуждение, сообщив о полностью произведенных выплатах) был уволен еще в конце прошлой недели. Во вторник исполняющим обязанности главврача приказом минздрава был назначен Василий Козьмин. "Мы все его хорошо знаем, - сказала Алла Бридихина. Это достойный человек, который, надеемся, не допустит подобных нарушений".

Сам Василий Алексеевич, которому дозвонилась корреспондент "РГ", главной своей задачей назвал своевременное информирование сотрудников обо всех полагающихся им выплатах.

"Сейчас сверяем карточки всех пациентов с данными Роспотребнадзора, вносим коррективы в уже имеющиеся списки и отправляем новые заявки в минздрав, - сказал он. - Думаю, впредь никто не останется обиженным".