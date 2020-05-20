"Шпионы" рассекретили салон обновленного Hyundai Santa Fe для России

На днях в Сети были опубликованы фото салона обновлённого Hyundai Santa Fe для китайского рынка: практически всю площадь центральной консоли занял большой планшет. Как оказалось, Hyundai готовит для остального мира другую версию интерьера.

Основное её отличие от актуальной версии - плавный переход тоннеля пола в центральную консоль: теперь эти элементы не сопрягаются под прямым углом. Благодаря этому стала возможна реорганизация блока управления климатической системой и рядом ассистентов. Также большим отличием новинки станет отсутствие селектора трансмиссии: переключение передач происходит "по проводам" - механическая связь рычага и коробки отсутствует.

Ожидается, что обновлённый Santa Fe станет больше, в том числе увеличится размер колёсной базы, а дизайн кроссовера будет приближен к флагманскому Palisade.

Кроме бензиновых и дизельных модификаций, новинка получит плагин-гибридную версию и вариант типа "мягкий" гибрид с электрическим стартер-генератором.

Ожидается, что новинка дебютирует до конца 2020 года. Актуальную версию Hyundai Santa Fe можно купить в России начиная от 2 179 000 рублей.

Напомним, что на днях Toyota представила конкурента Santa Fe - кроссовер под возрождённым именем Venza.