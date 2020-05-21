Беларусь заняла у ВБ 100 млн евро на модернизацию высшего образования

Модернизация и оснащение новейшим оборудованием учебной базы почти двух десятков вузов в Беларуси будет осуществлено в ближайшие годы при финансовой поддержке Всемирного банка. Его руководство, информирует 21 мая БЕЛТА, утвердило на эти цели заем в сто млн евро.

Как известно, еще пять лет назад РБ присоединилась к Болонскому процессу, "взяв на себя обязательство по улучшению системы высшего образования", - отметила руководитель проектов ВБ Нина Арнхолд. - По этому проекту банк поддерживает работу по созданию системы профессиональной подготовки кадров, соответствующей требованиям рынка труда XXI века".

Примерно для 300 тысяч студентов и преподавателей во время реализации программы, которая должна быть осуществлена до 2025 года, будут создаваться более качественные условия обучения, утверждает и глава представительства Всемирного банка в РБ Александр Кремер.

По его мнению, "это интеллектуальный капитал, который может обеспечить трансформацию ресурсной экономики страны в экономику знаний". Кроме того, в ближайшие годы в Минске будет создано национальное агентство по обеспечению качества образования. Планируется, что университеты и колледжи республики получат, благодаря предоставленной финансовой помощи, возможность активнее участвовать и в международных программах.

Следует добавить, что многие белорусы по-прежнему выбирают для продолжения своего образования Союзное государство. Более десяти тысяч граждан РБ обучаются в этом году в российских высших учебных заведениях. Помимо качества образования и отсутствия языкового барьера, важным фактором является и то, что граждане Синеокой могут поступать на равных с россиянами правах.

Аналитики констатируют, что за неполные тридцать лет, когда республика стала членом Всемирного банка, ей уже были выделены кредитные ресурсы в размере $1,9 млрд. А действующий инвестиционный портфель ВБ в Беларуси включает девять проектов на общую сумму $942,71 млн.