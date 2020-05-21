Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов"

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, создатель "Лобстера", "Убийства священного оленя" и "Фаворитки", в скором времени примется за экранизацию "Чудища Хоклайнов", готического хоррора с гангстерскими нотками, написанного одним из ярчайших представителей американской контркультуры, мастером слова и любителем запредельного сюра Ричардом Бротиганом. Об этом сообщает The Wrap.

Переложением литературного произведения займется Тони МакНамара, ранее написавший сценарий для "Фаворитки" с Деборой Дэвис и развесистой костюмной комедии "Великая".

Что примечательно, в данном случае не Лантимос нашел проект, а, скорее, наоборот. Идея экранизации крайне эксцентричного произведения о двух наемных убийцах, которых юные профессорские дочки призывают к себе в дом, чтобы очистить его от ужасного чудища, витала над Голливудом на протяжении многих лет. Ею активно интересовались многие, от Хэла Эшби до Тима Бертона. Эшби, например, намеревался задействовать в главных ролях Джека Николсона и Дастина Хоффмана.

На данный момент в разработке у Лантимоса находится целый ряд произведений. Ранее сообщалось, что он приступит к экранизации романа Джима Томпсона "Поп. 1280", а в ноябре прошлого года появились новости о том, что греческий режиссер снимет "Человека в костюме Рокфеллера: удивительный взлет и эффектное падение серийного самозванца".

Среди продюсеров "Чудища Хоклайнов" значатся Рой Ли ("Оно"), Эндрю Трапани ("Винчестер. Дом, который построили призраки"), Стивен Шнайдер ("Астрал") и другие.