Новости

Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино 20:05
Создатель "Американской истории ужасов" бросил вызов фанатам 19:33
Вышел трейлер боевика с Мелом Гибсоном "Силы природы" 18:42
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот 17:51
В производство запущен фильм о женской версии Человека-паука 17:42

Йоргос Лантимос снимет готический вестерн по "Чудищу Хоклайнов"

Новости
    21.05.2020, 21:01
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP
Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, создатель "Лобстера", "Убийства священного оленя" и "Фаворитки", в скором времени примется за экранизацию "Чудища Хоклайнов", готического хоррора с гангстерскими нотками, написанного одним из ярчайших представителей американской контркультуры, мастером слова и любителем запредельного сюра Ричардом Бротиганом. Об этом сообщает The Wrap.

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Под Сильвер-Лэйк" снимет супергеройское кино

Переложением литературного произведения займется Тони МакНамара, ранее написавший сценарий для "Фаворитки" с Деборой Дэвис и развесистой костюмной комедии "Великая".

Что примечательно, в данном случае не Лантимос нашел проект, а, скорее, наоборот. Идея экранизации крайне эксцентричного произведения о двух наемных убийцах, которых юные профессорские дочки призывают к себе в дом, чтобы очистить его от ужасного чудища, витала над Голливудом на протяжении многих лет. Ею активно интересовались многие, от Хэла Эшби до Тима Бертона. Эшби, например, намеревался задействовать в главных ролях Джека Николсона и Дастина Хоффмана.

На данный момент в разработке у Лантимоса находится целый ряд произведений. Ранее сообщалось, что он приступит к экранизации романа Джима Томпсона "Поп. 1280", а в ноябре прошлого года появились новости о том, что греческий режиссер снимет "Человека в костюме Рокфеллера: удивительный взлет и эффектное падение серийного самозванца".

Среди продюсеров "Чудища Хоклайнов" значатся Рой Ли ("Оно"), Эндрю Трапани ("Винчестер. Дом, который построили призраки"), Стивен Шнайдер ("Астрал") и другие.

Новости

Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия" 17:04
Стало известно, сколько денег потратят на Snyder Cut "Лиги справедливости" 16:28
Трейлер: новый боевик от режиссера сиквелов "Перевозчика" и "Заложницы" 16:14
Названа роль Тимоти Олифанта в "Мандалорце" 15:41
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финального сезона подростковой драмы "13 причин почему" 15:11
⧣ экранизации
Фото: twitter.com/ DiscussingFilm
Появились первые кадры сериала об эпидемии "Противостояние" по Кингу 14:44
Как должны были выглядеть в реальности герои "Игры престолов" и "Викингов" 20.05.2020
Трейлер: названа дата выхода второго сезона "Академии "Амбрелла" 19.05.2020
⧣ ужасы
Фото: instagram.com/ prideofgypsies
"Тирион Ланнистер" и "кхал Дрого" вновь снимутся вместе 13:04
Холли Берри сыграет в фильме Эммериха о столкновении Луны с Землей 20.05.2020
Майкл Бэй создаст фильм о пандемии COVID, которую не удалось обуздать 20.05.2020