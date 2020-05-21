Как культура сохраняет здоровье нации во время пандемии

Первое слово Михаил Швыдкой предоставил Ольге Любимовой, перед этим подчеркнув, что культура во многом сохранила морально-психическое здоровье нации во время пандемии. Перед этим он элегантно и дипломатично поздравил министра с выздоровлением. "Это - единственная женщина, с которой безопасно вступать в контакт, потому что она уже переболела COVID-19. Иметь такого министра культуры уже счастье".
Ольга Любимова: Скорость, с которой все, даже самые академические организации, перешли в онлайн-форматы - поразительна. Но это было бы невозможно, если бы заранее не подготовились и не было бы уже наработанного опыта. Им было что предъявить в онлайн-формате. Цифры говорят сами за себя. 21 млн человек смотрели трансляции Мариинки. Спектакли Большого театра смотрели 134 страны. 20 марта мы стартовали с Денисом Мацуевым в Московской филармонии. Министр культуры Италии прислал письмо с благодарностью Эрмитажу за экскурсии на итальянском языке.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не все привыкли, сидя дома, смотреть художественные классические произведения. Например, балет. Но сейчас смотрят и показывают своим детям. Это даже видно по соцсетям. Это становится модно, превращается в традицию. Всей семьей смотреть "Щелкунчика", сфотографировать и выложить в соцсети, что все вместе посмотрели трансляцию из Большого театра. Мы получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем разрабатывать цифровые направления, когда будем работать в "мирное время.
Евгению Миронову был задан вопрос: как он относится к театру в онлайне?
Евгений Миронов: Для творческих проектов Театра Наций это также оказалось полезным. У нас шесть спектаклей - четыре на большой сцене и два на малой. Они сейчас приостановлены. И впервые мы имеем возможность так подробно поработать - конечно, в режиме связи в программе Zoom. Мы репетируем три спектакля. Первый - с Алвисом Херманисом - спектакль "Горбачев". У нас на него планировалось 40 дней "живых" репетиций, и, конечно же, не было бы условий для такой подробной работы над литературным материалом.
Что касается цифровизации, я для себя открыл много нового в этом мире. Мы устраиваем в день много Zoom-конференций, где решаем большое количество вопросов. В этом смысле я думаю, что это останется навсегда, и в "мирное время", как и разработка новых проектов. Осенью у нас должна состояться премьера нового спектакля, где в качестве театрального режиссера дебютирует присутствующий здесь Тимур Бекмамбетов. Сейчас взяли литературный материал, подробно прошлись по каждой сцене. И когда начнутся репетиции в нормальном режиме, мы уже будем готовы.
Михаил Швыдкой обратился к Зельфире Трегуловой и Марине Лошак, чтобы спросить, как обстоит дело с музеями, в частности с Третьяковской галереей и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Есть ли у людей потребность в таком виде искусства "на дистанции"?
Зельфира Трегулова: Самым большим вызовом для нас стала подготовка контента - когда мы старались передать максимально непосредственное впечатление от художественного произведения дистанционно. Вызовом было с правильной тональностью говорить о сложных высоких вещах и одновременно быть понятным всем и каждому. Еще один вызов - нехватка ресурса. Самые популярные онлайн-программы мы подготовили при партнерской поддержке. Я говорю о фильме "Третьяковка со Шнуром", где мы с Сергеем Шнуровым в течение часа десяти минут говорили об 11 сложнейших и важнейших произведениях живописи. Мы чувствовали себя медиумами, поскольку нам нужно было передать ощущение от произведения искусства, когда мы одни стояли в пустых закрытых залах Третьяковской галереи, окруженные съемочной группой, в масках и перчатках. Фильм мы сняли за 2 съемочных дня. И то, как люди отреагировали на него, показало, что нам удалось в этой ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились. Эту картину посмотрели 700 тысяч человек! Невиданная аудитория для такого рода фильмов. И еще одно важное начинание - Школьный урок к 9 мая. С еще большими предосторожностями мы провели разговор с подростками, для которых Великая Отечественная война что-то очень далекое. Рассказали о том, как может искусство честно, искренне и интересно говорить о войне.
Марина Лошак: Мы вступили в потрясающе интересное поле. Не могу сказать, что это была пауза - получилась такая же быстрая, наполненная, концентрированная жизнь. Мой вывод сводится к тому, что всем нам важно общаться и работать в человеческом пространстве. Мы почувствовали, что хотим снимать кино про важные вещи - так, как снимает артхаус. И мы ищем партнеров среди мировых институтов и интернациональных художников. Хотим создать проект, в котором цифра превращается в серьезный объект искусства. Его потребители - люди, которые готовы стать не просто аудиторий музея, а частью художественного пространства.
Любимое наше детище - проект, который создается нашим отделом видео- и медиаискусства "100 способов прожить минуту". Мы туда включили художников из всего мира и крупнейших кураторов. Это сообщество людей, которые будут продолжать работать и дальше, и в офлайне, создавая продукт, который станет частью нашей коллекции. Например, там есть такое направление, как цифровой обмен - когда мы выкладываем произведения мировых художников на сутки. На этой неделе это был Дмитрий Крымов. Только за первые минуты его работу посмотрели 750 человек".
Андрей Могучий: Наш проект БДТ Digital начался с того, что 1 апреля я в Zoom собрал труппу. И тот заряд энергии, который возник в этом пространстве, меня просто поразил. Оказалось, что желание контактировать и общаться выросло - как будто открыли крышку скороварки...
Возникли три направления, и они уже воплотились в художественные проекты. Вот два из них. Проект "Дневники и письма войны", который мы сделали 9 мая. 12-часовой радиоспектакль. Артисты сидели дома и по телефону звонили в наш центр и читали дневники и письма тех, кто воевал. Для меня это было удивительным художественным произведением - коллективное действие в онлайне. Было ощущение звонков из другого мира спустя 75 лет.
Второй проект - акция "Помоги врачам". Мы выбрали одну больницу и взяли тексты врачей эпохи пандемии. Удивительная вещь, когда Алиса Фрейндлих прочла пост врача, и на следующий день врач в соцсетях написала о том, что не могла поверить, что ее слова прочтет Алиса Бруновна Фрейндлих. Это такой терапевтический эффект.
Концерт 20 марта, который дал Денис Мацуев, Михаил Швыдкой назвал "явлением пандемического искусства высочайшего класса". И пошутил, что пианист-виртуоз - мечта главы "Роспотребнадзора", потому что выходит на сцену один, соблюдая нужную дистанцию, и может выступать без маски и перчаток.
Денис Мацуев: Я привык играть до 300 концертов в сезон. Мой организм первые две недели не мог понять, что происходит - не нужно летать, выходить, выступать. Самый счастливый человек сейчас - трехлетняя Анна Денисовна Мацуева, которая наконец-то познакомилась со своим папой (смеется).
Конечно, первые концерты начнутся сольные и камерные либо с камерным оркестром. Надеюсь, что 20 июня в Берлине с оркестром Берлинской филармонии состоится концерт памяти Мариса Янсенса, причем не только онлайн, но и с определенным количеством публики в зале. Берлинский Концерт-Хаус с 1 августа открывает зал - на 500 человек.
Хочу сказать про нашу публику. 16 июня у меня должен быть юбилейный концерт в Кремлевском дворце. На сегодняшний день продано 5 тысяч 400 билетов. И люди все два месяца продолжали покупать билеты! Это же как нужно верить! Я предвижу, когда все откроется, огромный всплеск интереса и к театрам, и к концертам классической музыки.
Никогда не забуду 20 марта мой концерт в зале Чайковского - на сегодняшний день его посмотрело более 4 миллионов человек. Кстати, этим летом уже возможны open air концерты. Концерт Рикардо Мутти и его фестиваль в Равелло в Италии, на скале, стартует в конце июня. В определенной рассадке собираются разместить около тысячи человек в зале под открытым небом. И у нас летом такие форматы возможны.
Тимур Бекмамбетов: Формат screenlife мы развиваем последние 7 лет. Речь сейчас идет не о том, чтобы пользоваться интернетом, например, для доставки произведений искусства, а как жить в новой реальности, в которой мы оказались. Как выглядят в Сети любовь, ненависть, смерть, гордыня и все остальное? Уже выросло поколение людей, которое не помнит мира, существовавшего до онлайн.
У нас 30 проектов в формате screenlife в разных странах. Каждый фильм, который мы выпускаем, получает только один приз на фестивалях - зрительских симпатий. Это говорит о том, что в интернете рождается живое искусство. Так что сегодня наша миссия заключается в том, что де-факто мы занимаемся гуманизацией интернета. .
Михаил Швыдкой в ответ на это выступление остроумно заметил: "Тимур, я готов с вами согласиться во всем, если вы мне расскажете, как в интернете зачинаются и рождаются дети".
Точку в беседе фактически поставила Ольга Любимова, которая, отвечая на вопрос "РГ", привела цифру - 22 тысячи культурных мероприятий прошли в Сети.
"РГ" приняла участие в дискусии совместно с партнерами: порталом Культура. рф, мультимедийной платформой Okko, Сбербанком и МИА "Россия сегодня". Состав участников: министр культуры Ольга Любимова, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, вице-президент "Сбербанка" Татьяна Завьялова, руководитель Театра наций Евгений Миронов, руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, народный артист РФ Денис Мацуев, кинорежиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов и генеральный директор Okko Яна Бардинцева.