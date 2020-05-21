Как культура сохраняет здоровье нации во время пандемии

Всеобщая самоизоляция кардинально изменила сферу культуры. Цифровизация наступила стремительно - как многие не могли себе и представить ранее. К чему это привело и как мы будем жить после карантина? На эту тему состоялась открытая дискуссия, прошедшая в цифровом формате: "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?" Модерировал дискуссию спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Первое слово Михаил Швыдкой предоставил Ольге Любимовой, перед этим подчеркнув, что культура во многом сохранила морально-психическое здоровье нации во время пандемии. Перед этим он элегантно и дипломатично поздравил министра с выздоровлением. "Это - единственная женщина, с которой безопасно вступать в контакт, потому что она уже переболела COVID-19. Иметь такого министра культуры уже счастье".

Ольга Любимова: Скорость, с которой все, даже самые академические организации, перешли в онлайн-форматы - поразительна. Но это было бы невозможно, если бы заранее не подготовились и не было бы уже наработанного опыта. Им было что предъявить в онлайн-формате. Цифры говорят сами за себя. 21 млн человек смотрели трансляции Мариинки. Спектакли Большого театра смотрели 134 страны. 20 марта мы стартовали с Денисом Мацуевым в Московской филармонии. Министр культуры Италии прислал письмо с благодарностью Эрмитажу за экскурсии на итальянском языке.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не все привыкли, сидя дома, смотреть художественные классические произведения. Например, балет. Но сейчас смотрят и показывают своим детям. Это даже видно по соцсетям. Это становится модно, превращается в традицию. Всей семьей смотреть "Щелкунчика", сфотографировать и выложить в соцсети, что все вместе посмотрели трансляцию из Большого театра. Мы получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем разрабатывать цифровые направления, когда будем работать в "мирное время.

Ольга Любимова: Мы получили неоценимый опыт. Мы и в дальнейшем будем разрабатывать цифровые направления, когда будем работать в "мирное время"

Евгению Миронову был задан вопрос: как он относится к театру в онлайне?

Евгений Миронов: Для творческих проектов Театра Наций это также оказалось полезным. У нас шесть спектаклей - четыре на большой сцене и два на малой. Они сейчас приостановлены. И впервые мы имеем возможность так подробно поработать - конечно, в режиме связи в программе Zoom. Мы репетируем три спектакля. Первый - с Алвисом Херманисом - спектакль "Горбачев". У нас на него планировалось 40 дней "живых" репетиций, и, конечно же, не было бы условий для такой подробной работы над литературным материалом.

Что касается цифровизации, я для себя открыл много нового в этом мире. Мы устраиваем в день много Zoom-конференций, где решаем большое количество вопросов. В этом смысле я думаю, что это останется навсегда, и в "мирное время", как и разработка новых проектов. Осенью у нас должна состояться премьера нового спектакля, где в качестве театрального режиссера дебютирует присутствующий здесь Тимур Бекмамбетов. Сейчас взяли литературный материал, подробно прошлись по каждой сцене. И когда начнутся репетиции в нормальном режиме, мы уже будем готовы.

Михаил Швыдкой обратился к Зельфире Трегуловой и Марине Лошак, чтобы спросить, как обстоит дело с музеями, в частности с Третьяковской галереей и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Есть ли у людей потребность в таком виде искусства "на дистанции"?

Зельфира Трегулова: Самым большим вызовом для нас стала подготовка контента - когда мы старались передать максимально непосредственное впечатление от художественного произведения дистанционно. Вызовом было с правильной тональностью говорить о сложных высоких вещах и одновременно быть понятным всем и каждому. Еще один вызов - нехватка ресурса. Самые популярные онлайн-программы мы подготовили при партнерской поддержке. Я говорю о фильме "Третьяковка со Шнуром", где мы с Сергеем Шнуровым в течение часа десяти минут говорили об 11 сложнейших и важнейших произведениях живописи. Мы чувствовали себя медиумами, поскольку нам нужно было передать ощущение от произведения искусства, когда мы одни стояли в пустых закрытых залах Третьяковской галереи, окруженные съемочной группой, в масках и перчатках. Фильм мы сняли за 2 съемочных дня. И то, как люди отреагировали на него, показало, что нам удалось в этой ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились. Эту картину посмотрели 700 тысяч человек! Невиданная аудитория для такого рода фильмов. И еще одно важное начинание - Школьный урок к 9 мая. С еще большими предосторожностями мы провели разговор с подростками, для которых Великая Отечественная война что-то очень далекое. Рассказали о том, как может искусство честно, искренне и интересно говорить о войне.

Тимур Бекмамбетов: Как выглядят в Сети любовь, ненависть, смерть? Уже выросло поколение, которое не помнит мира, существовавшего до онлайн

Марина Лошак: Мы вступили в потрясающе интересное поле. Не могу сказать, что это была пауза - получилась такая же быстрая, наполненная, концентрированная жизнь. Мой вывод сводится к тому, что всем нам важно общаться и работать в человеческом пространстве. Мы почувствовали, что хотим снимать кино про важные вещи - так, как снимает артхаус. И мы ищем партнеров среди мировых институтов и интернациональных художников. Хотим создать проект, в котором цифра превращается в серьезный объект искусства. Его потребители - люди, которые готовы стать не просто аудиторий музея, а частью художественного пространства.

Любимое наше детище - проект, который создается нашим отделом видео- и медиаискусства "100 способов прожить минуту". Мы туда включили художников из всего мира и крупнейших кураторов. Это сообщество людей, которые будут продолжать работать и дальше, и в офлайне, создавая продукт, который станет частью нашей коллекции. Например, там есть такое направление, как цифровой обмен - когда мы выкладываем произведения мировых художников на сутки. На этой неделе это был Дмитрий Крымов. Только за первые минуты его работу посмотрели 750 человек".

Андрей Могучий: Наш проект БДТ Digital начался с того, что 1 апреля я в Zoom собрал труппу. И тот заряд энергии, который возник в этом пространстве, меня просто поразил. Оказалось, что желание контактировать и общаться выросло - как будто открыли крышку скороварки...

Возникли три направления, и они уже воплотились в художественные проекты. Вот два из них. Проект "Дневники и письма войны", который мы сделали 9 мая. 12-часовой радиоспектакль. Артисты сидели дома и по телефону звонили в наш центр и читали дневники и письма тех, кто воевал. Для меня это было удивительным художественным произведением - коллективное действие в онлайне. Было ощущение звонков из другого мира спустя 75 лет.

Второй проект - акция "Помоги врачам". Мы выбрали одну больницу и взяли тексты врачей эпохи пандемии. Удивительная вещь, когда Алиса Фрейндлих прочла пост врача, и на следующий день врач в соцсетях написала о том, что не могла поверить, что ее слова прочтет Алиса Бруновна Фрейндлих. Это такой терапевтический эффект.

Концерт 20 марта, который дал Денис Мацуев, Михаил Швыдкой назвал "явлением пандемического искусства высочайшего класса". И пошутил, что пианист-виртуоз - мечта главы "Роспотребнадзора", потому что выходит на сцену один, соблюдая нужную дистанцию, и может выступать без маски и перчаток.

Денис Мацуев: Я привык играть до 300 концертов в сезон. Мой организм первые две недели не мог понять, что происходит - не нужно летать, выходить, выступать. Самый счастливый человек сейчас - трехлетняя Анна Денисовна Мацуева, которая наконец-то познакомилась со своим папой (смеется).

Конечно, первые концерты начнутся сольные и камерные либо с камерным оркестром. Надеюсь, что 20 июня в Берлине с оркестром Берлинской филармонии состоится концерт памяти Мариса Янсенса, причем не только онлайн, но и с определенным количеством публики в зале. Берлинский Концерт-Хаус с 1 августа открывает зал - на 500 человек.

Хочу сказать про нашу публику. 16 июня у меня должен быть юбилейный концерт в Кремлевском дворце. На сегодняшний день продано 5 тысяч 400 билетов. И люди все два месяца продолжали покупать билеты! Это же как нужно верить! Я предвижу, когда все откроется, огромный всплеск интереса и к театрам, и к концертам классической музыки.

Никогда не забуду 20 марта мой концерт в зале Чайковского - на сегодняшний день его посмотрело более 4 миллионов человек. Кстати, этим летом уже возможны open air концерты. Концерт Рикардо Мутти и его фестиваль в Равелло в Италии, на скале, стартует в конце июня. В определенной рассадке собираются разместить около тысячи человек в зале под открытым небом. И у нас летом такие форматы возможны.

Тимур Бекмамбетов: Формат screenlife мы развиваем последние 7 лет. Речь сейчас идет не о том, чтобы пользоваться интернетом, например, для доставки произведений искусства, а как жить в новой реальности, в которой мы оказались. Как выглядят в Сети любовь, ненависть, смерть, гордыня и все остальное? Уже выросло поколение людей, которое не помнит мира, существовавшего до онлайн.

У нас 30 проектов в формате screenlife в разных странах. Каждый фильм, который мы выпускаем, получает только один приз на фестивалях - зрительских симпатий. Это говорит о том, что в интернете рождается живое искусство. Так что сегодня наша миссия заключается в том, что де-факто мы занимаемся гуманизацией интернета. .

Михаил Швыдкой в ответ на это выступление остроумно заметил: "Тимур, я готов с вами согласиться во всем, если вы мне расскажете, как в интернете зачинаются и рождаются дети".

Точку в беседе фактически поставила Ольга Любимова, которая, отвечая на вопрос "РГ", привела цифру - 22 тысячи культурных мероприятий прошли в Сети.

Справка "РГ"

"РГ" приняла участие в дискусии совместно с партнерами: порталом Культура. рф, мультимедийной платформой Okko, Сбербанком и МИА "Россия сегодня". Состав участников: министр культуры Ольга Любимова, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, вице-президент "Сбербанка" Татьяна Завьялова, руководитель Театра наций Евгений Миронов, руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Могучий, народный артист РФ Денис Мацуев, кинорежиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов и генеральный директор Okko Яна Бардинцева.