Минск: Ратифицировано соглашение об обмене геопространственными данными

Соглашение о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами Союзного государства ратифицировала 21 мая нижняя палата белорусского парламента. Документ в Овальном зале, передает БЕЛТА, представил министр обороны РБ Виктор Хренин.

По словам руководителя военного ведомства, соглашение призвано повысить эффективность топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск Беларуси и России при проведении совместных мероприятий оперативной подготовки. Стороны будут также совместно создавать банки данных геопространственной информации.

Кроме того, по мнению министра, ратификация позволит топографическим службам "повысить оперативность обеспечения вооруженных сил средствами топогеодезической информации на зону ответственности региональной группировки войск, унифицировать технологии и нормативно-техническую документацию, снизить затраты и повысить возможности двух стран по созданию геопространственной информации".

Данное соглашение, напоминает агентство, было подписано в российской столице 25 октября 2019 года.