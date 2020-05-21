Renault из-за кризиса откажется от шести моделей и закроет четыре завода

Сокращение спроса на новые автомобили и, как следствие, корректировка объёмов выпуска могут оказаться судьбоносными для некоторых моделей Renault и купе Alpine A110, а также привести к закрытию четырёх заводов компании в Европе.

Так, могут прекратить работу завод запчастей близ Парижа, предприятие по выпуску силовых агрегатов в Лорьяне, площадки в Лорьяне и Дьеппе.

Renault также решает судьбу шести моделей, включая спорткупе Alpine. Как сообщала "РГ" ранее, без преемника может остаться Megane, теперь список пополнился новыми претендентами на вылет: Koleos, Talisman, Scenic, Espace.

Эти меры должны сэкономить компании примерно 2 миллиарда евро к 2020 году. Отметим, что Renault планирует открыть кредитную линию, которая может сохранить жизнь некоторым моделям. Ещё один возможный ход для французского автопроизводителя - взять в долг у правительства, но в таком случае государство получит возможность национализации компании.