В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира

В Сочи молодой человек попытался передать своим знакомым в обсерватор наркотики. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- При попытке передачи психотропного препарата этот человек был задержан, - отметили в ведомстве. - На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

Как уточнили в правоохранительных органах региона, при проверке продуктовой передачи психотропный препарат и флакон с глазными каплями обнаружили в упаковке из-под кефира.

Как уже сообщалось, ранее суд арестовал и оштрафовал мужчину при попытке побега из сочинского обсерватора.

Напомним, в обсерваторы во время карантина, действующего сегодня на Кубани, отправляют всех прибывающих в регион. Содержание и питание в обсерваторах оплачивается за счет краевого бюджета. На сегодняшний день, по данным Оперативного штаб региона, в обсерваторы на территории десяти городов и районов края помещен 2441 человек. За все время через них прошло 5 745 граждан. Причем у 38 из них был выявлен коронавирус.