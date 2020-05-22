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22.05.2020 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи молодой человек попытался передать своим знакомым в обсерватор наркотики. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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- При попытке передачи психотропного препарата этот человек был задержан, - отметили  в ведомстве. - На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

Как уточнили в правоохранительных органах региона, при проверке продуктовой передачи психотропный препарат и флакон с глазными каплями обнаружили в упаковке из-под кефира.

Как уже сообщалось, ранее суд арестовал и оштрафовал мужчину при попытке побега из сочинского обсерватора.

Напомним, в обсерваторы во время карантина, действующего сегодня на Кубани,  отправляют всех прибывающих в регион. Содержание и питание в обсерваторах оплачивается за счет краевого бюджета. На сегодняшний день, по данным Оперативного штаб региона, в обсерваторы на территории десяти городов и районов края помещен 2441 человек. За все время через них прошло 5 745 граждан. Причем у 38 из них был выявлен коронавирус.

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