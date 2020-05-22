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22.05.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota готовит для Yaris агрессивный рестайлинг

Текст: Константин Руссов
Фото: Патентные изображения Toyota Yaris. Фото: Патентные изображения Toyota Yaris.
Фото: Патентные изображения Toyota Yaris.

Toyota Yaris предлагается в Европе в виде субкомпактного хэтчбека, на рынках Южной Африки или в ряде азиатских стран продаётся совсем другой Yaris, в том числе в кузове типа "седан". И для этой неевропейской версии модели компания подготовила рестайлинг.

Европейский Yaris на модульной архитектуре TNGA дебютировал осенью 2019 года. Хэтчбек для азиатских стран базируется на платформе 4 поколения Yaris, представленного в 2013 году.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Судя по опубликованным патентным изображениям, хэтчбек получит новую оптику, фары, решётку радиатора. Фонари сохранят форму, но, вероятно, обзаведутся усовершенствованной внутренней архитектурой. Кузовные панели, насколько можно судить по картинкам, останутся прежними.

В Индии Yaris оснащается 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с., доступным как с МКП, так и с вариатором.

Премьера рестайлинговой версии Toyota Yaris может состояться в 2021 году.

Напомним, в апреле Toyota представила кроссовер Yaris Cross - самостоятельную модель, не являющуюся кросс-версией обычного хэтчбека.

#Toyota