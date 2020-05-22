Toyota готовит для Yaris агрессивный рестайлинг

Toyota Yaris предлагается в Европе в виде субкомпактного хэтчбека, на рынках Южной Африки или в ряде азиатских стран продаётся совсем другой Yaris, в том числе в кузове типа "седан". И для этой неевропейской версии модели компания подготовила рестайлинг.

Европейский Yaris на модульной архитектуре TNGA дебютировал осенью 2019 года. Хэтчбек для азиатских стран базируется на платформе 4 поколения Yaris, представленного в 2013 году.

Судя по опубликованным патентным изображениям, хэтчбек получит новую оптику, фары, решётку радиатора. Фонари сохранят форму, но, вероятно, обзаведутся усовершенствованной внутренней архитектурой. Кузовные панели, насколько можно судить по картинкам, останутся прежними.

В Индии Yaris оснащается 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с., доступным как с МКП, так и с вариатором.

Премьера рестайлинговой версии Toyota Yaris может состояться в 2021 году.

Напомним, в апреле Toyota представила кроссовер Yaris Cross - самостоятельную модель, не являющуюся кросс-версией обычного хэтчбека.