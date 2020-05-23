Названы тринадцать лучших экранизаций Стивена Кинга

Художественный фильм "Сияние", рассоривший постановщика ленты Стэнли Кубрика и автора литературного первоисточника Стивена Кинга, признан лучшей экранизацией последнего. Картина, вышедшая сорок лет назад - в 1980-м году, набрала 145 баллов.

Об этом, отмечает Filmpro, свидетельствует очередной "абсолютный" жанровый рейтинг, составленный телеканалом "Настоящее страшное телевидение" на основе мнений редакции и оценок тематических ресурсов: агрегаторов IMDb, Rotten Tomatoes, "Кинопоиск", сайтов Thrillist и Horrorzone.ru, изданий Esquire, Rolling Stone, The Guardian, Collider, Insider, Vulture. Кроме того, высказались и юзеры сервиса "ВКонтакте".

При составлении "абсолютного рейтинга" учитывались оценки 78 фильмов и сериалов по Кингу.

Итого. После "Сияния" идут драма "Побег из Шоушенка" (1994, 137 баллов) и паранормальная драма "Кэрри" (оригинал Де Пальмы 1976 года, 122 балла).

Также в топе - драмы "Мизери" (1990, 117) и "Останься со мной" (1986, 105), "Оно" 2017-го (91 балл), мистическая драма "Зеленая миля" (1999, 86), триллер "Мертвая зона" (1983, 85), хорроры "1408" (2007, 58) и "Мгла" (2007, 54), драма "Долорес Клэйборн" (1995, 50), оригинальное "Кладбище домашних животных" 1989-го (31) и ревнивая машина-убийца "Кристина" (1983, 29 баллов).

Важно отметить - в десятку попали сразу три экранизации произведений "короля", поставленные Фрэнком Дарабонтом - "Побег", "Миля" и "Мгла", а из многочисленного новодела здесь - только первая часть ремейка "Оно".