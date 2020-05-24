Указ главы Республики Крым от 24 мая 2020 года № 171-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 2 Указа:

абзац первый подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:

"2.3.1 обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в Уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора (далее - Уведомление) (приложение 6 к настоящему Указу). Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем.";

пункт 3 Указа изложить в следующей редакции:

"3. Гражданам, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Указа, помимо мер, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым (не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест).

При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Республики Крым указанные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

Определить для обращения граждан, указанных в настоящем пункте, номера телефонов "горячей линии" Министерства здравоохранения Республики Крым: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

На должностных лиц федеральных государственных органов, органов, государственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих на территорию Республики Крым в целях осуществления должностных полномочий, положения пункта 2 настоящего Указа не распространяются, за исключением подпунктов 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа.

На экипажи воздушного и морского транспорта, а также на водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки, которые продолжают осуществлять свою деятельность, положения пункта 2 настоящего Указа не распространяются, за исключением подпунктов 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа. Исключение прекращает действовать при списании после завершения рейса.";

в пункте 7 Указа:

подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

"7.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.";

в пункте 7-1 Указа:

дополнить подпунктом 7-1.4. следующего содержания:

"7-1.4. Работодатели не позднее, чем за 7 календарных дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников для осуществления работ вахтовым методом направляют на имя Главы Республики Крым Уведомление об организации работы вахтовым методом по форме согласно приложению 9 к настоящему Указу.

Указанное Уведомление направляется Главой Республики Крым в течение суток со дня получения в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для осуществления соответствующих мероприятий.

Допуск работников для осуществления работ вахтовым методом осуществляется по решению оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Крым, созданного распоряжением Главы Республики Крым от 19 марта 2020 года № 134-рг.";

дополнить Указ приложением 9 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







