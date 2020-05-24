В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"

Количество задержанных по подозрению в перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы достигло девяти человек.
Как уточняет ТАСС, в числе задержанных один раненый.
Следователи выясняют роль каждого из задержанных. Как минимум трое из них - уроженцы Оренбурга.
Все были задержаны во время реализации плана "Перехват".
Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия.
По сведениям правоохранительных органов, участники разборки стреляли друг в друга из травматических пистолетов и охотничьих карабинов.