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24.05.2020 23:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"

Текст: Сергей Бабкин

Количество задержанных по подозрению в перестрелке в ЖК "Ясный" на юге Москвы достигло девяти человек.

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний врач

Как уточняет ТАСС, в числе задержанных один раненый.

Следователи выясняют роль каждого из задержанных. Как минимум трое из них - уроженцы Оренбурга.

Все были задержаны во время реализации плана "Перехват".

Ранее СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство, хулиганство и незаконный оборот оружия.

По сведениям правоохранительных органов, участники разборки стреляли друг в друга из травматических пистолетов и охотничьих карабинов.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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