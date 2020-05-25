Kia представит новый кроссовер для России онлайн. Смотреть могут все

Компания Kia сообщила, что российская премьера кроссовера XCeed пройдёт в режиме онлайн. До презентации любой желающий сможет задать вопросы о новинке в официальных сообществах Kia и получить ответы на них.

Онлайн-презентация будет проводиться на YouTube 1 июня 2020 года. Начало - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что 1 июня стартуют продажи Kia XCeed. Это означает, что цены на новинку раскроют во время премьеры.

Известно, что в России Kia XCeed будет предложен c турбированными двигателями объёмом 1.4 и 1.6 литра, их мощность соответственно составляет 140 и 200 л.с. Выбора коробок передач не будет - обоим положен 7-скоростной преселективный "робот". Привод - только передний.

Производство модели налажено на заводе "Автотор" в Калининградской области, напомним, оно уже стартовало.