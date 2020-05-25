Китайские премиум-кроссоверы будут продавать в РФ под брендом CheryExeed

Компания Chery сообщила о завершении процесса регистрации товарного знака CheryExeed. Под таким брендом компания будет продавать в России люксовые автомобили сегмента SUV.

По словам представителей компании, российский рынок - один из важнейших для Chery. Первой моделью, которая появится в нашей стране, станет CheryExeed TXL, спецификации которого "РГ" публиковала ранее.

Кроссовер длиной 4775 мм оснастят турбированным мотором 1.6 литра мощностью 186 л.с. в паре с "роботом" с двумя сцеплениями. На удивление, TXL будет иметь полноприводные версии.

Премьера CheryExeed TXL состоится "как только будут сняты режимы ограничений".

В 2021 году Chery привезёт ещё одну новинку - CheryExeed VX. Отметим, что эта модель даже не представлена в продаже на домашнем рынке. Автомобиль имеет габариты 4970 x 1940 x 1795 мм, размер колёсной базы - 2900 мм. В моторной гамме турбодвигатели объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 197 и 254 л.с. соответственно.