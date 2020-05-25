Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.05.2020 15:22
Рубрика: Легковые авто

Китайские премиум-кроссоверы будут продавать в РФ под брендом CheryExeed

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Компания Chery сообщила о завершении процесса регистрации товарного знака CheryExeed. Под таким брендом компания будет продавать в России люксовые автомобили сегмента SUV.

По словам представителей компании, российский рынок - один из важнейших для Chery. Первой моделью, которая появится в нашей стране, станет CheryExeed TXL, спецификации которого "РГ" публиковала ранее.

Фото: www.autohome.com.cn
Большой кроссовер Hongqi: производство стартовало, премьера - в этом году

Кроссовер длиной 4775 мм оснастят турбированным мотором 1.6 литра мощностью 186 л.с. в паре с "роботом" с двумя сцеплениями. На удивление, TXL будет иметь полноприводные версии.

Премьера CheryExeed TXL состоится "как только будут сняты режимы ограничений".

В 2021 году Chery привезёт ещё одну новинку - CheryExeed VX. Отметим, что эта модель даже не представлена в продаже на домашнем рынке. Автомобиль имеет габариты 4970 x 1940 x 1795 мм, размер колёсной базы - 2900 мм. В моторной гамме турбодвигатели объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 197 и 254 л.с. соответственно.

Kia представит новый кроссовер для России онлайн. Смотреть могут все
#Chery