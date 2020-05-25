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25.05.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Опубликованы изображения преемника Haval H6

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайские СМИ опубликовали патентные изображения нового Haval H6 - самой продаваемой модели суббренда Great Wall. Кроссовер получит внешность в стиле "молодёжных" F7 и F7x.

Напомним, предтечу нового Haval H6 компания показала в феврале 2020 года. Разумеется, серийный вариант кроссовера получил упрощённую гексагональную решётку радиатора, узкие фары головного света, противотуманки в треугольных секциях, "Корма" модели выглядит довольно скучно, и, пожалуй, единственное, что может привлечь внимание - сплошной фонарь во всю ширину задней части.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Вместе с изображениями внешности были обнародованы патенты интерьера. Новый Haval H6 получит цифровую приборную панель, которая как бы парит над торпедо. Стоит обратить внимание на боковую часть центральной консоли справа: на ней расположен порт USB. В остальном салон представляется довольно аскетичным.

Можно предположить, что новинка дебютирует в третьем-четвёртом квартале 2020 года.

В России Haval H6 актуального поколения предложен с 1.5-литровой "турбочетвёркой" мощностью 143 л.с., которую можно сагрегатировать с МКП или "автоматом". Система полного привода доступна только на кроссовере с "ручкой". Цена - от 1 148 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Haval завершает продажи H6 в России, но, скорее всего, модель вернётся к нам уже после смены поколений.

Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn
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#Haval