В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19

В Северной Осетии вновь скончались еще четыре человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава РСО - Алания.

У всех больных (две женщины в возрасте 64 и 74 лет и двое мужчин в возрасте 60 и 46 лет) в качестве осложнения COVID-19 была выявлена внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала в тяжелой форме. Все пациенты, по данным республиканского минздрава, были переведены на искусственную вентиляцию легких в реанимацию, получали интенсивную терапию. Тем не менее, врачи не смогли их спасти.

Как ранее уже писала "РГ", 22 мая в Северной Осетии скончались три человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Все трое умерших были людьми пожилого возраста. Это 83-летняя женщина и двое мужчин 74 и 69 лет. Они поступили в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи соответственно 10, 12 и 13 мая. А до этого, 20 мая, в республике за сутки скончались четыре человека с диагнозом коронавирус. Тогда умерли трое мужчин и женщина, все они были старше 77 лет. Все пожилые люди с выявленными случаями коронавируса поступили в медучреждения с 10 по 13 мая со схожими симптомами.

Также коронавирус был выявлен у министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлана Гогичаева. Он находится на лечении дома, под наблюдением врачей. А чуть ранее в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19 положили муфтия республики 65-летнего Хаджимурата Гацалова.

На сегодняшний день в Северной Осетии, по официальной статистике, выявлено 2645 случаев коронавируса, 1499 человек выздоровели, 27 скончались.