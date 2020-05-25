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Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ

Новости
    25.05.2020, 13:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Андрей Куликов/ РГ Фото: Андрей Куликов/ РГ
Фото: Андрей Куликов/ РГ

Имеющие в том числе российское гражданство люди мира, актеры Стивен Сигал и Жерар Депардье не претендуют на государственную поддержку своего бизнеса в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей прославленных артистов.

"У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек", - сказал агент мастера единоборств.

"Депардье как индивидуальный предприниматель, пострадавший от пандемии, может подать заявление о государственной поддержке, но делать он этого не будет", - заверил и агент французского актера.

Напомним, что Жерар Депардье зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Саранске практически сразу после того, как получил российское гражданство в феврале 2013-го. В 2018 году он переоформил ИП в Новосибирске, планируя работать над культурными проектами.

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