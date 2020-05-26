Дышите глубже: новый BMW 4 Series показал огромные "ноздри" на тизере

Компания BMW пригласила на виртуальную премьеру рестайлинговых седана и универсала 5 Series и "шестёрки" Gran Turismo. Ненароком в приглашении засветился тизер модели с одной из самых больших решёток радиатора в сегменте - нового BMW 4 Series.

Предтечей купе четвёртой серии был BMW Concept 4, показанный в рамках прошлогоднего автосалона во Франкфурте. Уже тогда было понятно, что новая "четвёрка" получит огромную решётку радиатора. Компания выслушала килотонны шуток и мемов относительно такой интерпретации этого элемента автомобиля, но осталась непреклонной.

Ранее "РГ" приводила в пример слова Домагоя Дюкича, главного дизайнера BMW, который сказал, что истинный фанат марки примет новую философию, а критиковать гиперболизированную решётку радиатора может только тот, кто не является клиентом BMW. Напомним, Дюкеч настаивает на том, что электрокары немецкого бренда тоже должны иметь решётку радиатора, являющуюся одним из важнейших идентификационных элементов.

Мировая премьера новинок BMW запланирована на 2 июня 2020 года.