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26.05.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Geely. Фото: Пресс-служба Geely.
Фото: Пресс-служба Geely.

Два первых кроссовера Geely Atlas Pro появились в Беларуси на заводе "Белджи". Это очередная версия одной из самых популярных китайских моделей последнего времени, но ее неспроста нередко называют новым поколением.

Фото: www.mag-x.jp
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Машина получила во многом другую внешность, модернизированный интерьер, современное оснащение, технологичные опции и даже видоизмененное название - и при этом подорожала не слишком сильно. Pro уже пришелся ко двору в Китае, где поддержал продажи Atlas на высоком уровне, и скоро сможет выйти и на рынок Восточной Европы. Правда, уже вряд ли в этом году, скорее - в 2021-м. Но в Беларуси, где расположен завод Geely, к этому уже готовятся.

"Автомобили приехали для настройки оборудования и технологических процессов", - приводит слова начальника отдела маркетинга и рекламы "Белджи" Владимира Подымако сайт "Китайские автомобили". При этом сроки запуска проекта на заводе он не уточнил, отметив, что "пандемия внесла свои корректировки".

Фото: Пресс-служба Geely.

По данным источника сайта, в Беларуси привезли два Atlas Pro белого цвета с турбированными двигателями объемом 1,5 литра, которые выдают 177 л.с. Это тот же агрегат, что устанавливается на кроссоверы Coolray, только в России такие "душат" до 150 л.с.

Фото: скриншот с youtube.com
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Судя по ОТТС, которое в РФ на Pro уже получено, в случае с более крупным "паркетником" мощность оставят номинальную. При этом мотор сможет работать с 6-скоростным "автоматом" Aisin, 6-ступенчатой "механикой" Getrag и 7-диапазонным "роботом" Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа. В связке с последним будет доступен полный привод.

Фото: Пресс-служба Geely.

За счет более дешевого мотора в Китае смогли сохранить на Pro примерно такую же стартовую цену, как и у "обычного" Atlas. В то же время новинка объективно лучше оснащена. У нее, например, полностью светодиодная оптика, большая виртуальная панель приборов, специальный чипсет для мультимедиа, широкая диагональ тачскрина, первые "автомобильные" умные часы. И это - не говоря о том, что "преселектив", безусловно, дороже "автомата", а еще один двигатель - турбированный 1.8 - у Pro "разогнали" до 300 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Есть надежда, что для российского рынка у нового Atlas сохранят почти все "фишки", предназначенные китайским потребителям. Потому что с большой долей уверенности можно говорить о том, что на нашем рынке оба Atlas будут продавать параллельно.

Напомним, на данный момент завод "Белджи" в Беларуси выпускает четыре модели для рынка РФ - кроссоверы Atlas, Coolray, Emgrand X7 и седаны Emgrand 7. Хэтчбеки GS компания ввозит из Китая. Кроме того, в 2020 году ожидается дебют купе-кроссовера FY11.

Фото: Пресс-служба Geely.
#Geely