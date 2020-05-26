Первые Geely Atlas Pro появились в Беларуси

Два первых кроссовера Geely Atlas Pro появились в Беларуси на заводе "Белджи". Это очередная версия одной из самых популярных китайских моделей последнего времени, но ее неспроста нередко называют новым поколением.

Машина получила во многом другую внешность, модернизированный интерьер, современное оснащение, технологичные опции и даже видоизмененное название - и при этом подорожала не слишком сильно. Pro уже пришелся ко двору в Китае, где поддержал продажи Atlas на высоком уровне, и скоро сможет выйти и на рынок Восточной Европы. Правда, уже вряд ли в этом году, скорее - в 2021-м. Но в Беларуси, где расположен завод Geely, к этому уже готовятся.

"Автомобили приехали для настройки оборудования и технологических процессов", - приводит слова начальника отдела маркетинга и рекламы "Белджи" Владимира Подымако сайт "Китайские автомобили". При этом сроки запуска проекта на заводе он не уточнил, отметив, что "пандемия внесла свои корректировки".

Фото: Пресс-служба Geely.

По данным источника сайта, в Беларуси привезли два Atlas Pro белого цвета с турбированными двигателями объемом 1,5 литра, которые выдают 177 л.с. Это тот же агрегат, что устанавливается на кроссоверы Coolray, только в России такие "душат" до 150 л.с.

Судя по ОТТС, которое в РФ на Pro уже получено, в случае с более крупным "паркетником" мощность оставят номинальную. При этом мотор сможет работать с 6-скоростным "автоматом" Aisin, 6-ступенчатой "механикой" Getrag и 7-диапазонным "роботом" Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа. В связке с последним будет доступен полный привод.

Фото: Пресс-служба Geely.

За счет более дешевого мотора в Китае смогли сохранить на Pro примерно такую же стартовую цену, как и у "обычного" Atlas. В то же время новинка объективно лучше оснащена. У нее, например, полностью светодиодная оптика, большая виртуальная панель приборов, специальный чипсет для мультимедиа, широкая диагональ тачскрина, первые "автомобильные" умные часы. И это - не говоря о том, что "преселектив", безусловно, дороже "автомата", а еще один двигатель - турбированный 1.8 - у Pro "разогнали" до 300 Нм крутящего момента.

Есть надежда, что для российского рынка у нового Atlas сохранят почти все "фишки", предназначенные китайским потребителям. Потому что с большой долей уверенности можно говорить о том, что на нашем рынке оба Atlas будут продавать параллельно.

Напомним, на данный момент завод "Белджи" в Беларуси выпускает четыре модели для рынка РФ - кроссоверы Atlas, Coolray, Emgrand X7 и седаны Emgrand 7. Хэтчбеки GS компания ввозит из Китая. Кроме того, в 2020 году ожидается дебют купе-кроссовера FY11.