После снятия ограничений внутренний туризм получит шанс на развитие

Внутренний туризм сможет не только одним из первых восстановиться после эпидемического простоя, но и получить шанс на развитие. Это прогнозируют как федеральные эксперты, так и турбизнес в регионах. Пока зарубежные направления окутаны туманом неопределенности, российские туристы активно интересуются путешествиями по своей стране. В Архангельской области уже сейчас отмечается повышенный спрос на отдых в глубинке после снятия ограничений. При этом наметилась тенденция: чем дальше отель или гостевая изба находится от населенных пунктов, тем лучше. В приоритете - индивидуальные путешествия, сельский и экологический туризм.

Как раз на этих направлениях специализируются регионы Русского Севера и, в частности, Поморье. Туристический бизнес здесь развивается именно в глубинке. Главные точки роста - Каргополье, Пинежье, Вельск, Сольвычегодск, Соловки плюс национальные парки, которые также занимаются приемом гостей.

- В новых условиях туристы поедут не в города, а из городов, - отмечает директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская. - К нам обращается множество россиян с просьбой принять их на отдаленных территориях, в уединенных гостевых домах. И дело не только в том, что пандемия заставляет избегать больших скоплений народа. Люди соскучились по природе, изменили свой взгляд на мир. Поэтому стали востребованы экологические туры, отдых в деревне. Мы должны использовать этот интерес для развития туризма, а в итоге - всей территории. Ведь туризм дает мультипликативный экономический эффект, подтягивая за собой дорожное строительство, транспорт, связь, питание, организацию досуга и многое другое. Эта отрасль обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, а также занятость местного населения.

Один из самых известных туркомплексов области, расположенный в Пинежском районе, в минувшем году принял более 13 тысяч гостей. Его директор по развитию Анна Клепиковская согласна с тем, что туризм очень важен для экономики территории.

- Мы подсчитали, сколько средств наш комплекс принес поселку Пинега за год: выплатил в виде налогов в муниципальный бюджет и зарплат своим работникам, которые здесь живут, заплатил местным фермерам, магазинам, организациям по проведению мероприятий. Получилось 11 миллионов рублей - это треть годового бюджета муниципального образования, который составляет 34 миллиона. И надо еще учесть налоговые отчисления в бюджет области, - поясняет представитель туркомплекса.

В период ограничений отрасль практически встала - в Архангельской области туристов не принимают до 1 июня. Каким будет новый сезон, пока неизвестно. Многое зависит от того, смогут ли средства размещения выполнить жесткие требования, продиктованные пандемией. Так, ограничения по заполняемости могут сделать нерентабельными не только большие отели, но и сельские гостевые дома на 10-20 человек. Однако четких указаний на этот счет пока нет.

- Те, кто всю жизнь ездил на южные моря, все равно будут туда стремиться, - считает владелец гостевого дома в деревне Веркола Игорь Чекалин. - Но в сложившейся ситуации у нашего сельского туризма появляется такое преимущество, как безопасность. Деревенские просторы позволяют обеспечить максимальное социальное дистанцирование. Нам и туроператорам надо только правильно себя прорекламировать.

Люди соскучились по природе, изменили свой взгляд на мир. Поэтому стали востребованы экологические туры, отдых в деревне

Даже в это трудное время многие представители отрасли думают не только о выживании, но и о развитии. Они разрабатывают новые турпродукты, ремонтируют отели, улучшают сервис. Мало получить шанс в виде спроса на путешествия по России - надо еще грамотно им воспользоваться, полагают специалисты.

- Само по себе ничего не заработает. Действительно, у нас появилась уникальная возможность привлечь наших туристов, но для этого надо выложиться по максимуму. Если гости приедут и не получат того сервиса, к которому привыкли за границей, они могут больше не вернуться. Мы сейчас бросили все силы на улучшение сервиса и самого турпродукта, уже работаем над новогодними турами. Ведь второго такого шанса может и не быть. Если мы сейчас не привлечем на зимние каникулы тех, кто привык проводить их в Финляндии или Чехии, - это будет только наша недоработка, - полагает Анна Клепиковская.

Однако не все зависит от усилий турбизнеса. Одной из главных проблем отрасли во многих регионах считается отсутствие или низкое качество инфраструктуры - дорог, связи, общепита, водоснабжения и прочих благ цивилизации. Для автотуристов, которые едут в северный отель из другого региона, важны даже такие, казалось бы, мелочи, как наличие указателей на трассе и теплых туалетов на заправках. В создании этой инфраструктуры не обойтись без помощи регионов и муниципалитетов.

Важный момент - путешествия должны быть недорогими, поскольку покупательная способность клиентов вряд ли будет расти в ближайшее время. Но на Севере туризм, как и весь бизнес, несет дополнительную финансовую нагрузку: обеспечивает из своих средств госгарантии работникам, оплачивает энергоресурсы по повышенным тарифам и транспортные расходы. А гости спрашивают: "Почему у вас дороже, чем в Москве?" В ответ предпринимателям остается только показать им всю бухгалтерию.

Авторитетно

Свои предложения по развитию отрасли - от налоговых льгот до помощи с цифровизацией - представители турбизнеса высказали на встрече с врио губернатора Поморья Александром Цыбульским.

- Туристической отрасли приходится особенно тяжело. Даже после снятия ограничительных мер она не восстановится одномоментно, потому что многие люди психологически не будут готовы к передвижениям. Но интерес к Северу растет, и Архангельская область вполне может занять свою нишу. Для этого нужен хороший турпродукт, который включает в себя все - от перелета до впечатлений. Красивых мест у нас достаточно, но с инфраструктурой пока есть вопросы. Ее развитие - дорога с двусторонним движением: регион должен создавать преференции для стимулирования бизнеса. Считаю, что надо заключать инвестиционные соглашения по конкретным проектам. К примеру, бизнес берется создать рабочие места, а регион - построить дорогу и провести электричество, - такой комментарий дал "РГ" Александр Цыбульский.

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