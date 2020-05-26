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26.05.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Российские Toyota отправятся в Армению

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о том, что начинает поставки автомобилей российского производства в Армению. Эта страна станет третьим международным рынком (после Беларуси и Казахстана) для экспорта машин марки, собранных на заводе в Санкт-Петербурге.

До конца 2020 года в Армению планируется экспортировать около 450 автомобилей Camry и RAV4. В будущем объем планируется нарастить.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Ранее эти модели поставлялись в Армению из Японии. Смена страны производителя для рынка Армении позволила снизить локальные цены на Toyota Camry и RAV4 на 10%. Кроме того, покупателям стал доступен более широкий выбор комплектаций, адаптированных для условий России и стран СНГ, включая специальные серии моделей.

Российские дилеры Toyota в апреле реализовали в России 2565 автомобилей, что на 70% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 29796 машин (-1%).

Фото: Пресс-служба Volvo.
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При этом Toyota занимает пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,2% против 5,9%.

Ранее "РГ" сообщала, что в Японии сфотографировали загадочный кроссовер Toyota. Кроме того, марка готовит для Yaris агрессивный рестайлинг.

#Toyota