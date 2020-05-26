В Японии сфотографировали загадочный кроссовер Toyota

Японский журнал Mag-X опубликовал снимок автомобиля с заклеенной фронтальной частью. Журналисты уверены, что это новая модель Toyota.

Ранее "РГ" публиковала фото испытаний прототипа, который пока известен под именем Corolla Cross. Коллеги из Mag-X уверены, что на их фото - другая модель. Одно из предположений - TJ Cruiser.

Напомним, что концепт Toyota TJ Cruiser был показан в 2017 году, а его воплощения в серийном виде ожидали осенью 2019-го. Однако, как мы знаем, TJ Cruiser представлен не был. Поэтому предположение о том, что на спайшотах именно этот кроссовер, заслуживает право на жизнь.

Новинка базируется на модульной архитектуре GA-C, которая лежит в основе Prius и C-HR. Исходя из этого можно сделать вывод, что модель окажется в иерархии ниже Toyota RAV4 и чуть крупнее нового Yaris Cross.

Из особенностей дизайна прототипа на фото отметим узкие дневные ходовые огни и сильно наклоненные стойки лобового стекла.

Последней новинкой Toyota в сегменте SUV стал кроссовер с возрождённым названием Venza.