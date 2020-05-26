Тома Круза представили в образе Зеленого Фонаря из Лиги справедливости

После официального анонса режиссерской версии "Лиги справедливости" интернет захлестнула новая волна противоречивых слухов и теорий. Некоторые из них касаются возможных пересъемок и досъемок, необходимых для целостности повествования, и размера выделенного для этих целей бюджета.

Кроме того, в фанатском сообществе существуют предположения, что некоторые персонажи так и не попали в прокатный вариант. О камео Марсианского охотника рассказывал сам Зак Снайдер, а вот появление Зеленого Фонаря в команде супергероев поклонники так и не дождались.

Этот недочет взялся исправить художник pabloruizzx, который нарисовал Хэла Джордана, да к тому же изобразил в его образе популярного актера Тома Круза.

Очевидно, что ждать подобного в Snyder Cut точно не стоит, но, возможно, в какой-то другой интерпретации представитель Корпуса Зеленых Фонарей все же появится в расширенной версии киноленты.