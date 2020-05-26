У актрисы Дарьи Мороз диагностирован коронавирус

У актрисы Дарьи Мороз, звезды и продюсера сериала "Содержанки" и бывшей жены его создателя Константина Богомолова подтвержден новый коронавирус.

При этом Богомолов и совместная дочь артистов, девятилетняя Анна, так же сдали тесты на инфекцию, которые оказались отрицательными. О чем режиссер сообщил в stories своего Instagram, приведя соответствующий документ.

Отметим: несмотря на то, что 44-летний Богомолов и 36-летняя Мороз развелись в 2018-м, после чего режиссер эпатажно сочетался браком со светской львицей и актрисой Собчак, бывшие супруги продолжают поддерживать адекватные отношения, в том числе рабочие.

Ранее COVID-19 был диагностирован у коллег Мороз по проекту "Танцы со звездами" - Марии Иваковой и Алены Бабенко.