BMW представила обновленную "пятерку"

Внешне рестайлинговые машины отличаются новыми бамперами, сегментами фирменной радиаторной решетки, соединенными встык, а также новой светотехникой с L-образными световыми элементами. М-пакет также обновлен: увеличена площадь воздухозаборников в переднем бампере, изменена форма диффузора и спойлера в задней части автомобиля.

Фото: Пресс-служба BMW.

В интерьере предложены новые отделочные материалы, новый приборный щиток с 12,3-дюймовым ЖК-монитором, расширен функционал климатической системы, на рулевом колесе новые пульты управления адаптивным круиз-контролем и аудио.

Мультимедиа система iDrive 7 поколения штатно комплектуется 10,25-дюймовым тачскрином, опционально - 12,3-дюймовым. Оптимизирована работа навигационной системы, расширены возможности персонализации бортового сервиса, добавлена функция связи с мобильными устройствами Android Auto.

Все 4- и 6-цилиндровые BMW 5 отныне гибриды: либо мягкие со вспомогательным 48-вольтовым электрооборудованием, либо подзаряжаемые от внешнего источника электроэнергии. Без электрического "довеска" обходится только топ-версии M550i xDrive с V8 на 4,4 л (530 л.с., 750 Нм).

Остальная линейка бензиновых BMW 5 серии представлена версиями 520i (184 л.с., 290 Нм) и 530i (252 л.с., 350 Нм) - обе с 2,0-литровым турбомотором, и 540i (333 л.с., 450 Нм) с рядной турбошестеркой 3,0 л. Дизельная линейка несет те же числовые индексы - 520d (2,0 л, 190 л.с., 400 Нм), 530d (3,0 л, 286 л.с., 650 Нм), 540d (3,0 л, 340 л.с., 700 Нм). Все без исключения BMW 5 серии укомплектованы 8-скоростным "автоматом" Steptronic. Все двигатели отвечают нормам Евро-6.

В странах ЕС и в Северной Америке продажи обновленной BMW 5 уже стартовали, первые машины будут доставлены клиентам в июле. О начале российских продаж будет объявлено позднее. Седаны калининградской сборки гибридами не будут.