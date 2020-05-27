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27.05.2020 08:40
Рубрика: Легковые авто

Renault объявит о крупнейшем за семь лет сокращении штата

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Французскому ежедневному изданию Le Figaro удалось выяснить детали предстоящего сокращения штата, к которому намеревается прибегнуть компания Renault для преодоления кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.

По сообщениям газеты, речь идет о поэтапном сокращения 5 тысяч сотрудников во всем мире. При этом запланированные увольнения характеризуются как "мягкие". К 2024 году планируется сокращать неключевые позиции тех сотрудников, которые будут уходить на пенсию или увольняться по собственному желанию. Согласно тем же сообщениям, одновременно 29 мая компания представит обширный план по экономии средств.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В то же время есть и позитивная информация. Renault намерена начать на предприятии в городе Дуэ сборку моделей, которые ранее производились вне Франции.

Между тем, по данным издания Le Canard enchaine, руководство Renault планирует перепрофилировать крупное предприятие во французском Флене, а также закрыть еще три заводов в различных регионах страны.

Журналисты увязывают эти планы с недавним заявлением президента Франции о том, что уже согласован план правительственной финансовой помощи компании на 8 млрд евро.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Напомним, что европейские продажи новых автомобилей Renault упали в апреле на 76,3%.

Как ранее писала "РГ", на этой неделе руководители альянса Renault и Nissan планируют объявить о сокращении расходов как минимум на 5 миллиардов долларов. Французский участник альянса планирует сократить ежегодные расходы по крайней мере на 2 млрд евро в течение следующих трех лет.

#Renault