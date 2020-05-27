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27.05.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen в последний раз показал кроссовер Nivus на картинке

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В преддверии завтрашней премьеры новой модели - кроссовера Nivus, Volkswagen опубликовал последнее тизерное изображение автомобиля. Презентация новинки состоится в Бразилии 28 мая 2020 года.

На данный момент известно, что разработкой Nivus занималось бразильское подразделение компании. Бразилия - первая страна, где появится новинки, до конца года продажи модели начнутся в Аргентине, а в 2021-ом - в остальных регионах Южной Америки. В перспективе Nivus отправится завоёвывать избалованного клиента в Европу, разумеется, пройдя через адаптацию.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Volkswagen Nivus создан на бюджетной версии модульной платформы MQB-A0, которая также является базой для моделей Polo и Virtus.

Двигатель и трансмиссию выбирали, исходя из предпочтений покупателей моделей, уже присутствующих на рынке. Под капотом Nivus установлена "турботройка" объёмом 1.0 литра мощностью 128 л.с., "переваривающая" не только бензин, но и этанол. Коробка передач - 6-ступенчатый "автомат". Систему полного привода MQB-A0 не предусматривает.

Новый кроссовер получит светодиодные фары, мультимедийную систему с полностью сенсорным управлением и адаптивный круиз-контроль, который является уникальным предложением в сегменте, представленном в стране.

Ранее "РГ" публиковала тизеры VW Nivus в камуфляже.

#Volkswagen