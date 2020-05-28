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28.05.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Текст: Игорь Зубков
Долговая нагрузка на российские семьи на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9%, а по потребительским кредитам вернулась к уровню 2014 года. Об этом говорится в очередном выпуске "Обзора финансовой стабильности" Банка России.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Долговая нагрузка - отношение регулярных платежей по кредитам к располагаемым доходам. Предыдущего максимума этот показатель достигал в 2014 году, когда после бурного роста потребкредитования началось снижение доходов населения. К 2016 году долговая нагрузка снизилась до 8,4%, а затем вновь пошла в рост. В связи с этим Банк России в 2019 году сделал более дорогими для банков кредиты заемщикам, которые отдают на обслуживание долга свыше половины доходов. Темпы роста потребкредитования замедлились, но в итоге все равно привели к новому максимуму долговой нагрузки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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За первый квартал этого года доля кредитов с зашкаливающим показателем долговой нагрузки (более 80%) подросла с 23 до 23,3%. "Можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", - отмечает Банк России.

На 1 апреля доля просрочки (сроком более 90 дней) оставалась стабильной: 7,9% по потребкредитам и 1,4% по ипотеке. Однако в апреле на просрочку вышло в среднем на треть больше заемщиков, чем в марте, отметила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на брифинге, посвященном "Обзору финансовой стабильности".

Одновременно началась кампания по массовой реструктуризации задолженности физлиц как в рамках закона о кредитных каникулах, так и на условиях банков. За период с 20 марта по 6 мая банки получили около 1,4 млн обращений о реструктуризации (из них 210 тыс. в рамках закона о кредитных каникулах), более половины заявок были удовлетворены, реструктуризация уже коснулась 1,2% действующих договоров.

Размер совокупной задолженности, подпадающей под кредитные каникулы, Банк России оценивает в 7 трлн рублей. Потребность в кредитных каникулах возникнет преимущественно у людей, работающих в наиболее пострадавших отраслях, на них может приходиться до трети действующих кредитов. Часть заемщиков не сможет восстановить свое финансовое положение, и банки будут вынуждены списывать кредиты, отмечает Банк России. Но опыт закона об ипотечных каникулах, принятого в прошлом году, говорит о том, что существенная часть людей, воспользовавшихся правом отложить платежи, сможет вернуться в график погашения задолженности, сказала директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Фото: iStock
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При этом, по оценке ЦБ, банки накопили значительные буферы капитала (свыше 5 трлн руб.) для покрытия убытков и восстановления кредитования. Чтобы банки охотнее шли навстречу заемщикам, ЦБ разрешил им до 30 сентября не формировать дополнительные резервы по реструктурируемым кредитам, а также распустил накопленный банками макропруденциальный буфер как по ипотеке (126 млрд руб. на 1 апреля), так и по потребкредитам (539 млрд руб.).

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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