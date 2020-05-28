Эксперт: уход Datsun из России не стал неожиданным

Nissan решил свернуть ряд зарубежных производств, в том числе сборку Datsun в России. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" прокомментировал это событие.

"Нельзя сказать, что уход бренда Datsun - неожиданное событие. Всевозможные слухи о серьезной реструктуризации или полной ликвидации бренда как на мировом, так и на российском рынке ходят не первый год. Нюанс только в том, что отечественный рынок стал для Datsun первым, где будут свернуты продажи, хотя первоначально речь шла о закрытии именно международных подразделений.

Собственно, причины тут видятся комплексные. Во-первых, за время работы проекта в России так и не была осуществлена программа по расширению модельного ряда. Выпускающиеся седан и хэтчбек, являющиеся чуть доработанной "Ладой Грантой" и "Калиной", морально устарели и в имиджевом плане "японцами" так и не стали, а подорожали заметно.

Во-вторых, масла в огонь подлил международный скандал с главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном и проблемы отношений между совладельцами франко-японского объединения. Ну а пандемия коронавируса, парализовавшая мировой и отечественный автопром, усугубила и без того существовавшие проблемы Renault и Nissan.

Учитывая, что эксперты прогнозируют падение российского авторынка чуть не в половину, а автомобильные концерны пытаются понять, как и в каком масштабе работать дальше, уход как отдельных неликвидных моделей, так и не приносящих прибыль брендов - закономерное явление. Можно предполагать, что Datsun - лишь первая ласточка череды болезненных для авторынка закрытий, в том числе, и на международной арене", - отметил эксперт.