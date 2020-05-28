Трансграничный мост Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), введенный в строй в мае этого года, создан благодаря особой схеме финансирования по уникальному концессионному соглашению. Оператор строительства вложил в сооружение перехода средства долгосрочного кредита (стоимость российской части проекта - 14 миллиардов рублей) и обеспечит дальнейшую эксплуатацию моста на коммерческой основе в течение 16 лет. Возврат займа будет происходить за счет платы за проезд. Широко ли распространены концессии на Дальнем Востоке и насколько они выгодны, разбирались корреспонденты "РГ".

Большинство концессионных соглашений на Дальнем Востоке заключено в сфере ЖКХ. В результате обновляются коммунальные сети, на которые у муниципалитетов не было денег. Фото: Андрей Оглезнев

Разумные инвестиции

Хабаровский край использует форму государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2015 года. Наиболее часто концессии заключают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По информации министерства ЖКХ, на территории края насчитывается более 14 тысяч объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры. Примерно 89 процентов находятся в государственной или муниципальной собственности, а остальные 11 вовсе ни на кого не зарегистрированы. Состояние большинства из них плохое, необходима скорейшая модернизация, на что требуется как минимум 153 миллиарда рублей.

Выделить такие средства ни регион, ни муниципалитеты не могут, поэтому концессии в таких случаях - палочка-выручалочка. Но пока ГЧП в крае используют не так активно, как хотелось бы.

Сейчас на территории региона действует 45 концессионных соглашений по вывозу твердых коммунальных отходов, тепло- и водоснабжению, водоотведению. В эксплуатацию концессионерам отдано 176 коммунальных объектов, а общий объем заявленных в них инвестиций - 1,6 миллиарда рублей. При этом свыше миллиарда - средства инвесторов.

Одним из наиболее значимых проектов, реализованных в рамках концессии, стала реконструкция системы водоотведения в поселке Переяславка района имени Лазо. В 2016 году инвестор получил в управление практически разрушенные коммунальные сети. Всего за пару лет он построил современную инфраструктуру, в том числе очистные сооружения, которых никогда не было в поселке.

Другой удачный пример взаимодействия власти и бизнеса - реконструкция системы теплоснабжения в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района стоимостью свыше полумиллиарда рублей. Были проложены новые сети и трубопровод, отрегулирован гидравлический режим, так что теперь тепло в дома в разных частях поселка поступает равномерно.

В нынешнем году концессионер начинает реализацию еще одного крупного проекта.

- Это реконструкция объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения в Новоургальском городском поселении Верхнебуреинского района. Концессия сроком на 15 лет с общим объемом инвестиций 306 миллионов рублей, - пояснил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Уложиться в четверть века

В конце минувшего года в приморский город Фокино зашел частный инвестор - ООО "Интеллектуальные коммунальные системы", который на условиях государственно-частного партнерства занялся масштабной реконструкцией коммунальной инфраструктуры - котельных, тепловых сетей, других объектов теплоснабжения. Общий объем инвестиций составит 2,3 миллиарда рублей. 300 миллионов предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ, но большая часть - средства концессионеров. Основные работы планируется завершить к 2029 году, срок концессии - 25 лет.

Исполнительный директор ООО "ИКС-Фокино" Дмитрий Бобер отмечает, что уже строится первая из двух газовых котельных. Газа в Фокине нет, но к 2022 году "Газпром", обеспечивший этим топливом соседний Большой Камень, протянет нитку.

Благодаря концессии Якутск, по сути, в рассрочку купил места в школах и детских садах за двойную цену. Но если бы не ГЧП, 12 очень нужных городу объектов не появились бы вообще

- Мы зашли в Фокино в середине октября, и через две недели начался отопительный сезон. Естественно, подготовиться не успели, а коммунальные сети здесь в очень плохом состоянии. За отопительный период 2019-2020 произошло 462 аварии с протечками. Мы потеряли 200 тысяч кубов теплоносителя - грубо говоря, нагрели воду и вылили на землю. Заменили около километра труб, иначе местами устранить порывы было невозможно - трубы превращались в труху. По плану в этом году мы реконструируем "первый контур" - теплотрассы, которые идут непосредственно от котельных. Стоимость работ - 232 миллиона рублей, - уточняет собеседник "РГ", подчеркивая, что в схеме концессии у каждой стороны есть свои выгоды. Горожане получат качественную услугу, концессионеры - стабильный бизнес и прибыль. - Законодатель проработал закон о ГЧП, защитив интересы частного бизнеса и минимизировав риски. В нашем случае, если тариф будет установлен планово-убыточный, то убытки нам возместит бюджет. Немаловажно и то, что, входя в группу компаний "Полипластик", которая выпускает современные трубы с гарантированным сроком службы 50 лет, мы обеспечиваем ей новые рынки сбыта.

Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморского края, курирующая вопросы ЖКХ, говорит, что эта концессия - единственная крупная в крае. После завершения всех мероприятий себестоимость теплоснабжения в Фокине должна снизиться вдвое.

- В целом в крае около десяти концессий, в основном это мелкие соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения, предполагающие небольшие финансовые вложения. В Спасском районе в селах Спасское, Духовское, Чкаловское действуют две организации, они инвестируют небольшие деньги, от 2 до 5,5 миллиона рублей. В Большом Камне на принципах ГЧП взял на себя эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения Приморский водоканал. Он вложит 12,6 миллиона рублей за десять лет, - привела она примеры.

Быстро, но дорого

В Якутии есть опыт реализации концессионных соглашений, и он не подходит под определения "положительный" или "отрицательный". Он неоднозначен. С 2015 года в Якутске на основе ГЧП построены 12 объектов образования и культуры, в том числе школы, детские сады, библиотека. Затраты непосредственно на строительство составили 7,5 миллиарда рублей. Но условия концессии таковы, что до 2026 года, прежде чем получить право собственности на эти объекты, город выплатит партнеру такую же сумму. В итоге проект обойдется муниципалитету в 15 миллиардов.

По сути, город в рассрочку купил места в школах и детских садах за двойную цену. Если бы участники ГЧП не реализовали эту схему, 12 очень нужных объектов не появились бы вообще. Денег на их строительство в сжатые сроки в муниципальном бюджете не было.

На схожих условиях в Якутске начинается строительство Арктического центра искусств со сроком ввода в 2023 году. Его техническая стоимость - 9,5 миллиарда рублей. Но республика до 2030-го будет возмещать частному партнеру понесенные затраты, включая проценты за привлеченные средства, обслуживание займов и содержание комплекса в течение этого времени. В итоге центр обойдется региону в 18,5 миллиарда.

Если без новых школ город реально задыхается, то без Арктического центра, как считают многие, можно было бы обойтись. Оценивая актуальность проекта, глава Якутии Айсен Николаев заявил:

- Без строительства таких больших и важных объектов, проектов мирового уровня, культура республики развиваться не может.

Еще один крупный проект на основе концессионного соглашения власти региона намерены реализовать с привлечением федеральных средств. Это строительство моста через реку Лена. Пока о его цене говорят лишь ориентировочно.

- Окончательная стоимость объекта будет определена после завершения проектных работ. На данный момент она предварительно оценена в 64 миллиарда рублей. Соотношение финансирования на сегодняшний день - 85 процентов за счет капитального гранта, основная часть которого из федерального бюджета, и небольшая часть - около 10 процентов - из бюджета республики, - отметил вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков.

Изыскательские работы на месте будущей стройки уже ведутся на средства частного инвестора, хотя официального решения Москвы о финансовом участии в проекте пока нет. По словам Бычкова, если по каким-то причинам федеральные средства не поступят, концессионное соглашение будет расторгнуто.