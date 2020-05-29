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29.05.2020 21:18
Рубрика: Общество

Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Точной статистики смертности от COVID-19 пока нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Она пояснила, что информация сегодня собирается с регионов, поэтому данные будут пополняться, а показатели меняться и скорее всего, в неблагоприятную сторону. По словам Голиковой, причины смерти сегодня устанавливаются только по результатам патологоанатомического вскрытия.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Россия осуществляет почти 100% патологоанатомического вскрытия, что дает нам возможность получать точные данные о характере течения заболевания, причине смерти, которые не обнаруживаются, если можно так выразиться, при поверхностном изучении", - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что смертность от новой коронавирусной инфекции сегодня можно разделить на несколько групп. В первой - подтвержденный диагноз COVID-19, и таких случаев сегодня 1136. Ко второй группе относится летальность, при которой вирус не идентифицирован, но вероятность заболевания новой коронавирусной инфекции у человека была высока. К третьей - спорные случаи, когда смерть могла наступить как в результате хронического заболевания, так и от COVID-19. Причины должны установить патологоанатомы.

Также вице-премьер отметила уверенную тенденцию на снижение роста заболеваемости. Так, по ее словам с начала апреля прирост новых случае снизился в 11,8 раз, среднетяжелых больных стало меньше в 1,4 раза, а тяжелобольных, требующих интенсивной терапии, в 1,5 раза.

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